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Ağrı patnos ilçesinde kitap okuma etkinliği

Katılımcılar, kütüphane bahçesinde keyifli bir etkinlik geçirerek kitap okudular. Etkinlik, samimi ve verimli anlara sahne oldu.

Ağrı patnos ilçesinde kitap okuma etkinliği

Ağrı’nın Patnos ilçesinde ilçe halk kütüphanesi bir etkinlik düzenledi. Etkinliğin adı “Sessiz Okuma ve Fikir Paylaşımı”ydı. Katılımcılar, güneşli havanın tadını kitap okuyarak çıkardılar.

Ağrı patnos ilçesinde kitap okuma etkinliği 1
Kütüphane bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, keyifli bir ortam sundu. Katılımcılar açık havada kitap okuyarak vakit geçirdiler. Sessiz okuma bölümünden sonra kitaplar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Etkinlikte yazarların edebî dünyaları üzerine sohbetler edildi. Ayrıca eserlerin okuyucular üzerindeki etkileri konuşuldu. Kitap okuma alışkanlığını desteklemek için bu etkinlik düzenlendi.

Etkileşim, okuyucular arasında kültürel paylaşımı artırmayı amaçlıyordu. Sonuç olarak, samimi ve keyifli anlara sahne oldu.

Ağrı patnos ilçesinde kitap okuma etkinliği 2

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kitap etkinlik kütüphane
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