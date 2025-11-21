Ağrı’da 15 kilo metamfetamin ele geçirildi

Ağrı’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, yabancı plakalı bir aracın yakıt deposuna gizlenen yüklü miktarda metamfetamin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları aracın detaylı aramasında yakıt deposuna zulalanmış 16 şişe içerisinde daralı ağırlığı 15 kilo 600 gram gelen metamfetamin buldu. Olayla ilgili araçta bulunan yabancı uyruklu A.A. ve S.D. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, adli mercilerce söz konusu araca el koyma kararı verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır