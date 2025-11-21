HABER

Ağrı’da 15 kilo metamfetamin ele geçirildi

Ağrı’da yabancı plakalı aracın yakıt deposunda 15 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, yabancı plakalı bir aracın yakıt deposuna gizlenen yüklü miktarda metamfetamin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları aracın detaylı aramasında yakıt deposuna zulalanmış 16 şişe içerisinde daralı ağırlığı 15 kilo 600 gram gelen metamfetamin buldu. Olayla ilgili araçta bulunan yabancı uyruklu A.A. ve S.D. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, adli mercilerce söz konusu araca el koyma kararı verildi.

Ağrı’da 15 kilo metamfetamin ele geçirildi 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

