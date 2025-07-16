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Ağrı’da asırlardır süregelen gelenek: Patnoslu kadınlar, çeyizlik yünleri yıkama mesaisine başladı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde asırlardır süregelen bu gelenek, teknoloji ilerlese de önemini kaybetmeden devam ediyor.

Ağrı’da asırlardır süregelen gelenek: Patnoslu kadınlar, çeyizlik yünleri yıkama mesaisine başladı
Çiğdem Sevinç

Ağrı’nın Patnos ilçesinde asırlardır süregelen bu gelenek, teknoloji ilerlese de önemini kaybetmeden devam ediyor. Evlenecek çiftlerin çeyizlerinde yer alacak yatak, yorgan ve yastıklarda kullanılan yünler, geleneklere uygun şekilde önce Patnos Barajı’nda özenle yıkanıyor.

Aşağı Göçmez köyünde yaşayan halk, eskiden her evde su bulunmadığı zamanlarda başlayan bu alışkanlığı günümüzde de sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde gelin adaylarının çeyizinde yer alacak yatak, yorgan ve yastık yapımında kullanılacak olan yünler toplanarak baraja götürülüyor. Burada önce suyla iyice temizlenen yünler, ardından tokmakla dövülerek kirlerinden arındırılıyor. Son aşamada ise sabunlanarak detaylı bir şekilde yıkanıyor.

Köylüler, baraj suyunun bol olması sayesinde yünlerin daha iyi temizlendiğini düşünüyor ve bu yöntemin çeyizlik yünlerin hazırlığında vazgeçilmez olduğunu ifade ediyor. Bu uzun soluklu geleneği sürdürerek kültürel değerlerini yaşatan köylüler, aynı zamanda doğal yöntemlerle işlerini tamamlamış oluyorlar.

(İHA)

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Ağrı
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