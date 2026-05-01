Ağrı’da kadınlar bahar otlarını topluyor

Ağrı’da havaların ısınmasıyla birlikte doğa yeniden canlandı. Meraların yeşermesiyle köylü kadınlar da baharın getirdiği otları toplamak için tarlaların yolunu tuttu.

Ellerinde poşetlerle arazide dolaşan kadınlar, çiriş, yemlik ve benzeri birçok yabani otu özenle topladı. Toplanan otların yemeklerde kullanıldığı, bazı vatandaşların ise bu ürünleri satarak gelir elde ettiği öğrenildi.

Yıllardır sürdürülen bu gelenek sayesinde hem doğal beslenme sağlanıyor hem de aile bütçesine katkı sunuluyor.



