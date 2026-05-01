Ağrı’da kadınlar bahar otlarını topluyor

Ağrı’da baharın gelişiyle birlikte köylü kadınlar meralara çıkarak şifalı ot topladı. Toplanan otlar hem sofralarda tüketiliyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Ağrı’da havaların ısınmasıyla birlikte doğa yeniden canlandı. Meraların yeşermesiyle köylü kadınlar da baharın getirdiği otları toplamak için tarlaların yolunu tuttu.

Ellerinde poşetlerle arazide dolaşan kadınlar, çiriş, yemlik ve benzeri birçok yabani otu özenle topladı. Toplanan otların yemeklerde kullanıldığı, bazı vatandaşların ise bu ürünleri satarak gelir elde ettiği öğrenildi.

Yıllardır sürdürülen bu gelenek sayesinde hem doğal beslenme sağlanıyor hem de aile bütçesine katkı sunuluyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Iğdır’da sağanak ve dolu sonrası sel: Hayvanlar son anda kurtarıldıIğdır’da sağanak ve dolu sonrası sel: Hayvanlar son anda kurtarıldı
Malatya’da 1 Mayıs kutlandıMalatya’da 1 Mayıs kutlandı

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

Başrolü değişmişti! Final kararı geldi

Başrolü değişmişti! Final kararı geldi

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

