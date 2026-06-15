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Sulama kanalında can pazarı: 2 kişi son anda kurtarıldı

Adana’da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar sulama kanallarına yönelirken, Yüreğir ilçesinde iki ayrı olay faciaya ramak kala önlendi. 2 kişi boğulmaktan itfaiye ve vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Sulama kanalında can pazarı: 2 kişi son anda kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Ege Bağatur Bulvarı üzerinde bulunan sulama kanalında günün farklı saatlerinde iki kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kanalda çırpınan şahısları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan can pazarında bazı vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına destek verdi. Sulama kanalından çıkarılan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olaylarla ilgili inceleme başlattı.

Sulama kanalında can pazarı: 2 kişi son anda kurtarıldı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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