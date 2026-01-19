HABER

Ağrı’da kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açılıyor.

Patnos ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı, birçok köy yolunun kapanmasına neden olurken, Ağrı İl Özel İdaresi ekipleri, bu yolların yeniden kullanıma açılması için kesintisiz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Aşağı Göçmez, Yukarı Göçmez ve Yukarı Damla köyleri gibi bölgelerde yapılan yoğun çalışmalar sonucunda yollar tekrar ulaşıma hazır hâle getirildi. Ekiplerin bu özverili çalışmaları sayesinde, bölgede ulaşım sıkıntısının minimize edilmesi hedefleniyor. Karla mücadele çalışmalarının özellikle yüksek kesimlerde daha da yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Ağrı
