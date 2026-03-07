HABER

Savaş ne kadar sürecek? Beyaz Saray tarih vererek duyurdu

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ederken; "Savaş ne kadar sürecek? Savaş ne zaman bitecek?" sorusuna Beyaz Saray'dan yanıt geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt "Savaş 4 veya 6 hafta sürebilir. İran rejimi yıkılmadıkça biz bu savaşı devam ettireceğiz. Başkan Trump yeni liderle yakından ilgileniyor. Yeni liderin kimin olacağı konusunda aktif rol alıyor" dedi.

ABD, İsrail ve İran savaşında 8. güne girilirken savaşın ne kadar süreceği de merak konusu. Tüm dünya Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ederken, savaşın seyriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar ABD'den geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un sorusunu cevapladı.

Sözcü Leavitt, şu ifadeleri kullandı:

"Zaman çizelgeleri konusunda Başkan Trum'ın önüne geçerek bir duyuru yapmayacağım.

Savaş ne kadar sürecek? Beyaz Saray tarih vererek duyurdu 1

"SAVAŞ 4-6 HAFTA SÜREBİLİR"

Size söyleyebileceğim tek şey Başkan Trump'ın halihazırda belirlemiş olduğu Destansı Öfke Harekatı'nın ulaşılabilir hedeflerinin yaklaşık 4 ila 6 hafta arasında sürmesini beklediğimiz ve bu hedeflere ulaşmaya hızla ilerlediğimizdir. İran donanmasını yok etme hedifi kapsamında 30'dan fazla İran gemi ve teknesini batırdığımızı biliyoruz. Donanmaları şu an muharebe dışı kabul ediliyor. İran'ın bölgedeki ABD birliklerine ve üslerine yönelik balistik füze tehdidini ortadan kaldırma noktasında muazzam bir iş çıkardık. ABD ordusu bu hedefi gerçekleştirmede harika bir performans gösterdi.

Savaş ne kadar sürecek? Beyaz Saray tarih vererek duyurdu 2

"İRAN'DAN GELEN BALİSTİK FÜZE SALDIRILARI YÜZDE 90 AZALDI"

İran'dan gelen misilleme amaçlı balistik füze saldırıları yüzde 90 oranında azaldı. Elbette İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlamak ve Amerikalıların ölümünden sorumlu olduğunu bildiğimiz bölgelerdeki vekillerini ciddi şekilde zayıflatmak da hedeflerimiz arasında.

"HİZBULLAH VE HUSİLER HİÇ DİRENÇ GÖSTEREMEDİ"

Hizbullah ve Husilerin hiç direnç gösteremediğine şahit olduk. Nihayetinde Başkan İran'ın ABD üzerindeki tehditlerini bertaraf etmek istediğini çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Destansı Öfke Harekatı bunu gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

"TRUMP YENİ LİDERİ DÜŞÜNÜYOR"

İran'ın geleceğine gelince Cumhurbaşkanının da işaret ettiği üzere, İran'ın artık ABD'ye ölüm sloganları atan ve nükleer bomba sahibi olması gibi gizli emelleri hakkında ABD ve dünyaya yalan söyleyen radikal bir terör rejimi tarafından yönetilmemesi ABD'nin en büyük çıkarınadır. Başkan Trump böyle bir tablo görmek istemiyor. İran'ın bir sonraki liderinin kim olacağıyla yakından ilgilenmek istiyor. Bu konu henüz netleşmiş değil ve Başkan Trump bu hususu değerlendirmeye devam ediyor.

Savaş ne kadar sürecek? Beyaz Saray tarih vererek duyurdu 3

