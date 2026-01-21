Ağrı’da karla kapanan köyde 4 saatlik mücadele, hastaya hayat yolu açtı

Edinilen bilgilere göre, Süleyman Kümbet köyünde yaşayan Sevim Kayan’ın sabah saatlerinde fenalaşması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye İl Özel İdaresi ve Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunun açılması için ekipler zamanla yarıştı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu yolun açılmasıyla Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri hastaya ulaştı. Hasta, olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulansla Hamur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, olumsuz hava şartlarına rağmen görevlerini büyük bir fedakârlıkla yerine getiren sağlık personeli ile İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti. Beşer, özellikle kış aylarında kırsal bölgelerde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi için ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını vurguladı.

Kaynak: İHA