HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ağrı’da karla kapanan köyde 4 saatlik mücadele, hastaya hayat yolu açtı

Ağrı’nın Hamur ilçesi Süleyman Kümbet köyünde rahatsızlanan 64 yaşındaki Sevim Kayan, yoğun kar yağışı ve olumsuz yol şartlarına rağmen İl Özel İdaresi ile Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin özverili çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Ağrı’da karla kapanan köyde 4 saatlik mücadele, hastaya hayat yolu açtı

Edinilen bilgilere göre, Süleyman Kümbet köyünde yaşayan Sevim Kayan’ın sabah saatlerinde fenalaşması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye İl Özel İdaresi ve Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunun açılması için ekipler zamanla yarıştı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu yolun açılmasıyla Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri hastaya ulaştı. Hasta, olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulansla Hamur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Ağrı’da karla kapanan köyde 4 saatlik mücadele, hastaya hayat yolu açtı 1

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, olumsuz hava şartlarına rağmen görevlerini büyük bir fedakârlıkla yerine getiren sağlık personeli ile İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti. Beşer, özellikle kış aylarında kırsal bölgelerde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi için ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını vurguladı.

Ağrı’da karla kapanan köyde 4 saatlik mücadele, hastaya hayat yolu açtı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galaxy S26 Ultra'nın renk seçenekleri sızdıGalaxy S26 Ultra'nın renk seçenekleri sızdı
Kemer’de 2025’te 7 bin 111 ton atık toplandıKemer’de 2025’te 7 bin 111 ton atık toplandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.