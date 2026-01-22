Ağrı’da köyler kışın tamamen kar altında kaldı

Yoğun kar yağışıyla başlayan bu sert kış koşulları, köy sakinlerinin günlük yaşamlarını zorlaştırdı.

Son günlerde bölgede hava sıcaklıklarının sıfırın altındaki derecelerde seyretmesiyle birlikte doğa da bu kış şartlarından büyük ölçüde etkilendi. Toprak üzerindeki bitkiler ve ağaçlar tamamen donarak buz tuttu.

Bunun yanında, köy meydanlarında ve sokaklarda bulunan çeşmelerin de donduğu gözlemlendi. Bölgedeki ağır kış koşulları, hem insanların hayatını hem de doğal yaşamı ciddi anlamda zorluyor. Şiddetli soğukların etkisiyle oluşan buzlanma ve don, özellikle ulaşımı ve günlük ihtiyaçların karşılanmasını etkiliyor.

Kaynak: İHA