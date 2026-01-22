HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ağrı’da köyler kışın tamamen kar altında kaldı

Ağrı’nın Patnos ilçesinin yüksek kesimlerinde ve köy yerleşim alanlarında kar kalınlığının 1 ile 2 metre arasında değişen seviyelere ulaşması, bölgedeki evlerin adeta kara gömülmesine neden oldu.

Ağrı’da köyler kışın tamamen kar altında kaldı

Yoğun kar yağışıyla başlayan bu sert kış koşulları, köy sakinlerinin günlük yaşamlarını zorlaştırdı.

Son günlerde bölgede hava sıcaklıklarının sıfırın altındaki derecelerde seyretmesiyle birlikte doğa da bu kış şartlarından büyük ölçüde etkilendi. Toprak üzerindeki bitkiler ve ağaçlar tamamen donarak buz tuttu.

Ağrı’da köyler kışın tamamen kar altında kaldı 1

Bunun yanında, köy meydanlarında ve sokaklarda bulunan çeşmelerin de donduğu gözlemlendi. Bölgedeki ağır kış koşulları, hem insanların hayatını hem de doğal yaşamı ciddi anlamda zorluyor. Şiddetli soğukların etkisiyle oluşan buzlanma ve don, özellikle ulaşımı ve günlük ihtiyaçların karşılanmasını etkiliyor.

Ağrı’da köyler kışın tamamen kar altında kaldı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iOS 27 ile gelecek "Campos" her şeyi değiştirecek...iOS 27 ile gelecek "Campos" her şeyi değiştirecek...
DEAŞ'lı teröristler hapishaneden bırakılma olayını anlattıDEAŞ'lı teröristler hapishaneden bırakılma olayını anlattı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.