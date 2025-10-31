HABER

Ağrı’da tırlarda 761 kilo metamfetamin ele geçirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Doğubayazıt’ta iki tırda zulalanmış halde 761 kilo 578 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan iki yabancı uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Doğubayazıt ilçesinde operasyon düzenlendi.
Yabancı uyruklulardan S.G. isimli şahsın kullandığı tırda gizlenmiş vaziyette 679 kilo 358 gram, E.M. isimli şahsın sürücüsü olduğu tırın çekicisinde ise 82 kilo 220 gram olmak üzere toplam 761 kilo 578 gram metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan iki yabancı uyruklu şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

