Ağrı’da yolda bulunan altınlar sahibine ulaştırıldı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde yolda bulduğu altınları hiç tereddüt etmeden polise teslim eden vatandaş, dürüstlüğüyle takdir topladı.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde yaşayan Ercan Kadan ve eşi, kendileri için büyük manevi değere sahip altınlarını kaybettiklerini fark edince çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada yolda altınları bulan Barış Kaya, hiçbir tereddüt göstermeden Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek altınları yetkililere teslim etti. Kaya’nın bu duyarlı davranışı sayesinde altınlar kısa sürede sahiplerine ulaştırıldı.

Ağrı’da yolda bulunan altınlar sahibine ulaştırıldı 1

Patnos İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sarak, gösterdiği örnek tutumdan dolayı Barış Kaya’ya teşekkür ederek, bu tür davranışların toplumda güven ve dayanışma duygusunu güçlendirdiğini ifade etti. Sarak, dürüstlüğün ve ahlaki değerlerin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: İHA

