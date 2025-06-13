Ağrılı mesane sendromu (İnterstisyel sistit) nedir? Ağrılı mesane sendromu (İnterstisyel sistit) belirtileri ve tedavisi

Ağrılı mesane sendromu (interstisyel sistis), nedeni kesin olarak bilinmeyen, mesane ve alt karın bölgesinde kronik ağrı, sık idrara çıkma gibi belirtilerle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bu hastalığın her ne kadar kadınlarda görülme sıklığı daha fazla olsa da erkeklerde de görülebilmektedir. Hastada görülen özellikle sık idrara çıkma şikayeti genellikle idrar yolu enfeksiyonunun habercisi olarak düşünülebilmektedir. Bu yüzden geç teşhis edilebilmektedir.

Ağrılı mesane sendromunun geç teşhis edilmesi kişinin sosyal yaşamını olumsuz yönde etkilemekte ve yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu yüzden mutlaka birazdan bahsedilen belirtiler görüldüğünde uzman bir doktora başvurulmalıdır.

Ağrılı mesane sendromu (İnterstisyel sistit) nedir?

Ağrılı mesane sendromu bir diğer adıyla interstisyel sistit, mesanenin iltihabıdır. Kadınlarda sık görülen bir rahatsızlıktır. Erkeklere göre kadınlarda daha çok görülmesinin sebebi üretra adı verilen tüpün kadınlarda daha kısa olmasıdır.

Ağrılı mesane sendromu (İnterstisyel sistit) neden olur?

İnterstisyel sistitin meydana geliş sebebi henüz kesin olarak bilinmemektedir. Fakat bazı faktörlerin bu rahatsızlığın oluşumunda rol oynadığı düşünülmektedir. Hastalığın oluşumuna sebep olabilecek faktörlerden bazıları şunlardır:

Mesane duvarının zayıf olması,

Genetik yatkınlık,

Mesane ve idrar yolu enfeksiyonlarının sık tekrar etmesi,

Bağışıklık sistemi bozuklukları,

Mesanenin sinir uçlarının hassaslaşması.

Ağrılı mesane sendromu (İnterstisyel sistit) belirtileri nelerdir?

Ağrılı mesane sendromu, kişinin hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir rahatsızlıktır. Her ne kadar idrar yolu enfeksiyonu belirtileri ile benzerlik gösterse de hastanede yapılan testlerde herhangi bir enfeksiyon bulgusuna rastlanılmaz.

Bu rahatsızlıkta görülen belirtiler kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilmektedir.

Ağrılı mesane sendromu (interstisyel sistit) belirtileri genel olarak şu şekildedir:

Alt karında hissedilen şiddetli ağrı,

Gece idrara kalkma,

Sık idrara çıkma,

Cinsel ilişki sırasında ağrı hissetme,

İdrar yaparken yanma,

Mesane doldukça rahatsızlık hissinin artması.

Yukarıda sıralanan belirtiler hastalığın şiddetine göre daha hafif veya daha yoğun bir şekilde kişilerde görülebilir.

Ağrılı mesane sendromu (İnterstisyel sistit) tedavisi nasıl yapılır?

Ağrılı mesane sendromu (interstisyel sistit) kesin çözümü bulunmamaktadır. Fakat hastalığın semptomlarını hafifletmek ve hastanın yaşam kalitesini artırmak için kullanılan bazı yöntemler bulunmaktadır.

Ağrılı mesane sendromu (interstisyel sistis) tedavisi için kullanılan yöntemler genel olarak şu şekildedir:

Ağrılı mesane sendromu (interstisyel sistit) diyeti içerisinde özellikle alkol, kafein ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulması gerekmektedir.

Günlük su tüketimi dengelenmeli ve hasta stresten uzak durmalıdır.

Ağrı kesici, antihistaminikler, mesane kaslarını rahatlatıcı ilaçlar bu süreçte kullanılabilir. Fakat ilaç kullanımı mutlaka uzman bir doktor tarafından takip edilmelidir.

Hastanın pelvik kaslarını güçlendirmek ve ağrısını azaltmak için özel egzersizler yaptırılabilmektedir.

Hastanın kademeli olarak tuvalete çıkış aralıkları uzatılabilir. Bu sayede mesanenin daha uzun süreli dolu kalması sağlanabilmektedir.

Ağrılı mesane sendromunda ağrının normalden fazla olması kişinin yaşam kalitesinde azalmaya, anksiyeteye hatta depresyona yol açabilmektedir. Bu yüzden bu süreçte fiziksel tedavinin yanında psikolojik destek de oldukça önemlidir.

Hasta yukarıda sayılan tedavi yöntemlerinden hiçbirine yanıt vermiyorsa nöromodülasyon, elektriksel sinir uyarımı ve cerrahi müdahale gibi yöntemler de kullanılabilmektedir.

Bu tedavi yöntemleri sonucu her kişide aynı olmamaktadır. Bu yüzden tedavi sürecinde kişinin sabırlı olması ve uzman doktor ile düzenli iletişim kurması sürecin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için oldukça önemlidir.