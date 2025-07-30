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Ağustos 2025 celbi askerlik yerleri açıklandı! MSB duyurdu

Ağustos 2025 celp dönemi askerlik yerleri, yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki yükümlüler için büyük bir merak konusuydu. Adaylar, sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulamaya çalışırken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sonuçları açıkladı. İşte, askerlik yerleri sorgulama ekranı ve konuyla ilgili son gelişmeler...

Ağustos 2025 celbi askerlik yerleri açıklandı! MSB duyurdu
Devrim Karadağ

Askerlik görevini yerine getirecek binlerce aday, Ağustos celbi sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2025: Askerlik yeri sorgulama ekranını hizmete açtı, sonuçlar açıklandı.

Ağustos 2025 celp dönemi için askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, binlerce asker adayı tarafından yakından takip ediliyordu. Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki yükümlüler, askerlik görevlerini hangi birliklerde yerine getireceklerini öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor.

MSB DUYURDU: SONUÇLAR AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan resmi bir açıklama ile sonuçlar açıklandı.

e-Devlet Üzerinden Askerlik Yeri Sorgulama

Askerlik yerleri sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden kolayca öğrenilebiliniyor. e-Devlet'e T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra, arama bölümüne 'Askerlik' yazarak ilgili sayfaya ulaşılabilir. 'Askerlik Hizmeti İşlemleri' veya 'Askerlik Durum Belgesi Sorgulama' gibi seçenekler arasından, sınıflandırma sonucunu gösteren bağlantıya tıklayarak askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.

ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Askerlik Yoklama ve Sevk İşlemleri

Askerlik yerleri açıklandıktan sonra, adayların yoklama ve sevk işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Yoklama işlemleri, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden yapılabiliyor. Sevk işlemleri ise, askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından belirlenen tarihler arasında gerçekleştiriliyor. Sevk tarihleri ve sevk edilecekleri yerler, adaylara ayrıca duyurulacak.

Askerlik Erteleme ve Muafiyet Durumları

Askerlik hizmetini ertelemek veya muaf olmak isteyen adayların, belirli şartları taşımaları gerekiyor. Erteleme başvuruları, öğrenim durumu, sağlık sorunları veya ailevi nedenlerle yapılabiliyor. Muafiyet ise, sağlık sorunları veya diğer yasal nedenlerle mümkün olabiliyor. Erteleme ve muafiyet başvuruları, askerlik şubelerine yapılıyor.

Askerlik Süresi ve Bedelli Askerlik

Askerlik süresi, er ve erbaşlar için 6 ay olarak uygulanıyor. Yedek subay ve yedek astsubayların askerlik süresi ise, 12 ay. Bedelli askerlik yapmak isteyen adaylar, belirli bir ücret ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılıyorlar. Bedelli askerlik başvuruları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler arasında yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
askerlik celp tarihi
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