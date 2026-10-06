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İstanbul'da yatırım dolandırıcılığı operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzelendi. Soruşturmada Beyoğlu ve Şişli'de faaliyet gösteren 2 ayrı çağrı merkezi tespit edilirken, 95 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da yatırım dolandırıcılığı operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türkiye'de suç faaliyetlerinde bulunan uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini Beyoğlu ve Şişli'de bulunan 2 ayrı çağrı merkezinden organize ettiği belirlendi.

İstanbul da yatırım dolandırıcılığı operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı 1

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Şüphelilerin yakalanması ve suç faaliyetlerine ilişkin delillerin toplanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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