'Ağustos’un yarısı yaz, yarısı sonbahar' Kuraklık sürüyor: Eyyam-ı bahur sıcaklarının ikinci dalgası yolda!

Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Meteoroloji Uzmanı Ahmet Köse, Sözcü TV'de katıldığı programda Türkiye’nin içinde bulunduğu kuraklık ve aşırı sıcaklara dair dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Temmuz ayında etkili olan eyyam-ı bahur sıcaklarının ikinci dalgasının, 10 Ağustos’tan sonra beklediğini söyleyen Köse, bu dalganın birincisi kadar bunaltıcı olmasa da yine de dikkatli olunması gerektiğini belirtti. "Ağustos’un yarısı yaz, yarısı sonbahar" sözünü hatırlatan Köse, yaz mevsiminin artık eylül sonuna kadar uzadığına dikkat çekti.

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İSTANBUL'DA YÜZDE 90 YAĞIŞ AZLIĞI

Köse, İstanbul’un haziran ayında yüzde 90 oranında yağış azlığıyla ‘olağanüstü kurak’ bir dönem geçirdiğini söyledi. Bu durumun sadece İstanbul’la sınırlı kalmadığını, Karadeniz kıyıları ve Ege harici ülkenin büyük kısmında benzer kuraklıklar yaşandığını belirtti.

Yağışlar zaman zaman görülse de bu yağışların etkili olmadığını vurgulayan Köse, "Uzun süren kuraklığın etkisini gidermek için yeterli değil" dedi.

YAĞIŞ GELİYOR AMA KISA SÜRELİ

Köse’ye göre, yeni haftada Karadeniz sahilleri, Toroslar’ın Göller Bölgesi ve Muğla’dan Kahramanmaraş’a kadar uzanan hat yağış alacak. Bu durum perşembe gününe kadar sürecek, ardından ise yurdun büyük kısmında kısa süreli bir serinleme görülecek.

Perşembe günü ise yağışların etkisi biraz daha artacak. İstanbul başta olmak üzere, Ege Bölgesi ve İzmir çevresi hariç, yurdun büyük bölümüne yeniden yağışlı hava gelecek ve 3-4 gün süresince serinleyeceğiz.

Ancak bu serin hava geçici, 10 Ağustos’tan sonra sıcaklıklar yeniden artacak.

UZUN VADELİ TAHMİNLER DE ENDİŞELENDİRİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 aylık uzun vadeli tahminlerine göre:

Ağustos ve eylül aylarında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, ekim ayında ise sıcaklıklar yüksek, yağışlar ise düşük olacak.

Bu durumun pastırma yazını da etkileyeceğini, dolayısıyla mevcut kuraklık koşullarının daha da ağırlaşabileceğini belirten Köse, yetkililerin şimdiden önlem alması gerektiğini söyledi.

Köse'nin hava durumu açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Öncelikle bugün Bolu ve Çankırı çevrelerinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Ankara’daki gibi sel ve taşkın riskine neden olabilecek şiddetli yağışlar bekleniyor. Bu konuda uyarımızı yapalım.

Ülke genelinde, özellikle kuzey kesimlerde, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarına geriledi. Yağışla birlikte bir nebze ferahladık. Ancak doğu bölgelerimizde sıcaklıklar hala mevsim normallerinin üzerinde.

Hafta başından itibaren Karadeniz sahilleri boyunca, ayrıca Toroslar'ın Göller Bölgesi olarak adlandırdığımız ve Muğla'dan Kahramanmaraş’a kadar uzanan hatta, yağışlar görülecek. Bu durum perşembe gününe kadar devam edecek.

Perşembe günü ise yağışların etkisi biraz daha artacak. İstanbul başta olmak üzere, Ege Bölgesi ve İzmir çevresi hariç, yurdun büyük bölümüne yeniden yağışlı hava gelecek ve 3-4 gün süresince serinleyeceğiz. Sonrasında sıcaklıklar tekrar artacak.

10 AĞUSTOS'A DİKKAT!

Tahminlere göre, 10 Ağustos’tan itibaren sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor. Ama o tarihe kadar aralıklı olarak yağış almaya devam edeceğiz. Bu uzun aradan sonra gelen yağışlar sevindirici.

Zira haziran ayında İstanbul, yüzde 90 oranında yağış azlığıyla olağanüstü kurak bir dönem geçirdi.

Sadece İstanbul değil, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Karadeniz kıyıları ve Ege haricinde ülkenin büyük bir bölümü olağanüstü kurak geçti.

Bu durum, başta orman yangını riski olmak üzere pek çok sorunu gündeme getiriyor. İlçelerimizde su kıtlığı yaşanıyor.

Ve en çok suyu tarımda tüketiyoruz: yüzde 71 oranında. Sanayide yüzde 20, vatandaşlar olarak ise sadece yüzde 9’unu kullanıyoruz.

Eyyam-ı Bahur'un ilk dalgasını geçtiğimiz günlerde yaşadık. İkinci dalgası da 10 Ağustos’tan sonra bekleniyor. Ancak şu anki verilere göre, Temmuz’daki kadar boğucu olmayacak gibi görünüyor.

Eski İstanbullular iyi bilir: “Ağustos’un yarısı yaz, yarısı sonbahar.” Gerçekten de Ağustos’un ikinci yarısında sıcaklıklar biraz kırılır. Ama 2000 yılından sonra yapılan çalışmalarda şu tespit edildi: Yaz sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve mevsimlerde ötelenme var. İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde yaklaşık 25 günlük bir azalma; yaz ve kış mevsimlerinde ise uzama görülüyor. Bu da yaz mevsimini Eylül'ün 25’ine kadar uzatıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 aylık uzun vadeli tahminlerine baktığımızda: Ağustos ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yağışlar ise mevsim normalleri civarında olacak. Eylül ayında da yine sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Ekim ayında ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde; ama yağışlar ne yazık ki mevsim normallerinin altında kalacak gibi görünüyor. Pastırma yazı dediğimiz dönem, Ekim sonu ile Kasım ortası arasıdır. Eğer Ekim ayında yağışlar az olursa, mevcut kuraklık devam eder ve su kıtlığı daha fazla ilimize yayılabilir. Bu nedenle idarecilerimizin bu tahminlere göre şimdiden tedbirli olması gerekiyor."