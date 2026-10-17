Ağva'da dere taştı; yollar, tarım arazileri ve evler su içinde kaldı

Şile Ağva yağışların ardından Yeşilçay Deresi’nin su seviyesi yükselerek taştı. Taşkın sonucu yollar, tarım arazileri ve bazı iş yerleri ile evler su altında kaldı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

YOLLAR, TARIM ARAZİLERİ VE EVLER SU İÇİNDE KALDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda belediye, İSKİ, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, su birikintilerinin tahliyesi ve dere yatağında tıkanan noktaların açılması için iş makineleri ve pompalarla çalışma başlattı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır