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Ağva'da dere taştı; yollar, tarım arazileri ve evler su içinde kaldı

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Ağva'da Yeşilçay Deresi taştı. Taşkın sonucu yollar, tarım arazileri, evler ve bazı iş yerleri su altında kaldı.

Ağva'da dere taştı; yollar, tarım arazileri ve evler su içinde kaldı

Şile Ağva yağışların ardından Yeşilçay Deresi’nin su seviyesi yükselerek taştı. Taşkın sonucu yollar, tarım arazileri ve bazı iş yerleri ile evler su altında kaldı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Ağva da dere taştı; yollar, tarım arazileri ve evler su içinde kaldı 1

YOLLAR, TARIM ARAZİLERİ VE EVLER SU İÇİNDE KALDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda belediye, İSKİ, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, su birikintilerinin tahliyesi ve dere yatağında tıkanan noktaların açılması için iş makineleri ve pompalarla çalışma başlattı.
Ağva da dere taştı; yollar, tarım arazileri ve evler su içinde kaldı 2


Ağva da dere taştı; yollar, tarım arazileri ve evler su içinde kaldı 3
Ağva da dere taştı; yollar, tarım arazileri ve evler su içinde kaldı 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şile
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