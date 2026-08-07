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AHBAP Derneği'nin feshi için kayyum atandı

İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesince AHBAP Derneği’nin feshi için dernek yönetimine kayyum atandı. Daha önce mal varlıkları yönetimi için kayyum atanmıştı.

AHBAP Derneği'nin feshi için kayyum atandı
Ufuk Dağ

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında, İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce derneğin yönetimine kayyım atandı. Kararda ayrıca derneğin tüm faaliyetlerinin dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurulmasına karar verildi.

AHBAP Derneği nin feshi için kayyum atandı 1

DERNEK YÖNETİMİNE DE KAYYUM ATANDI

AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan davanamede, derneğin feshine karar verilmesi gerektiği, derneğin kurulduğundaki amacının gerçekleşmesinin yürütülen suç faaliyetleri kapsamında olanaksız hale geldiği, derneğin pek çok suçun işlendiği merkez haline geldiği tespitlerine yer verildi. Öte yandan kayyum olarak atanan 3 kişilik heyetin derneğe ait mal varlıklarının yönetim kayyum heyeti olarak atandığı, heyetin yalnızca mal varlığını ilgilendiren konular açısından yetkili oldukları, iş sözleşmeleri, tebligatlar, dernek adres belirlenmesi gibi hususlarda yetkili muhatap olamadıkları davanamede yer aldı. Davanamede, mal varlığı yönetim kayyum heyetinin, aynı zamanda dernek yönetimi için de kayyum heyeti olarak belirlenmesine karar verilmesi talep edildi.

TEDBİREN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ

İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce, delil durumu değerlendirildiğinde, derneğin idari organlarının sevk ve idareyi fiilen sürdürmesinin davanın amacını sakatlayabileceği ve zararlar doğurabileceğinden, derneğin tüm faaliyetlerinin dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurulmasına karar verildi. Mahkeme ayrıca dernek iş ve işlemlerinin yürütülmesi, mal varlığının ve taşınır/taşınmaz haklarının muhafazası ile faaliyet durdurma ile ilgili resmi süreçlerin takibi amacıyla Ahbap Derneği’ne yönetim kayyumı atanmasına da hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
Ahbap Derneği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
"çökme" deriz biz. Amaç da buydu zaten.
Geç kaldınız.
dernek olarak calısmasına ızın verenlerıde alın ıcerı ne beklıyorsunuz
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