‘Ahbap Derneği’ soruşturması: 125 milyon liralık 6 dorse teslim alınmadı iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Ahbap Derneği’ soruşturması kapsamında, dernek depolarında bulunan yardım malzemeleri, şirketler üzerinden gerçekleştirilen alımlar ve para hareketlerine ilişkin incelemelerde yeni tespitlere ulaşıldı. Kocaeli’nin Derince ilçesindeki dernek tesisinde yapılan incelemelerde; 895 adet paketli ve kullanılmamış 16 metrekarelik insani yardım çadırı, yaklaşık 600 portatif yatak, uyku tulumları, afet çadırları, kampetler, ısıtıcılar, beyaz eşyalar ve çeşitli yardım malzemelerinin bulunduğu belirlendi.

5 TIR HATAY’DAN YOLA ÇIKMASI PLANLANDI

Depoda bulunan malzemelerin ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırılması amacıyla Hatay’dan 5 TIR’ın yola çıkmasının planlandığı öğrenildi. TIR’ların depodaki malzemeleri alarak deprem bölgesine götüreceği, dağıtım sürecinin de kayıt altına alınmasının planlandığı belirtildi.

DEPREMDEN 2 AY SONRA KİTAP SİPARİŞ EDİLDİ

Soruşturma kapsamında incelenen harcamalar arasında, 6 Şubat depremlerinden yaklaşık 2 ay sonra yapılan kitap siparişlerinin de bulunduğu öğrenildi. Söz konusu alımların deprem yardımları kapsamında yapılan harcamalar içerisinde incelendiği belirtildi. Dosyadaki mali incelemelerde, özel bir şirket üzerinden 6 dorse satın alınması için dernek hesaplarından 8 ayrı işlemde toplam 125 milyon lira çıkış yapıldığı tespit edildi.

‘BU DORSELERİ HİÇ DEVRALMADIK’

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir şüphelinin, söz konusu dorselere ilişkin, “Biz bu dorseleri hiç devralmadık” şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi. Savcılığın, ödemesi yapılan dorselerin fiilen teslim edilip edilmediğini araştırdığı belirtildi. Dosyada ayrıca dorselere ilişkin yaklaşık 12 bin liralık bakım faturalarının bulunduğu, yapılan incelemelerde faturaya konu bazı bakım işlemlerinin fiilen gerçekleştirilmediğinin değerlendirildiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLERLE DOĞRUDAN PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında özel şirket ile dosyada bulunan bazı şüpheliler arasındaki mali hareketler de incelemeye alındı. Savcılık kaynaklarına göre, şirket ile bazı şüpheliler arasında doğrudan para trafiği gerçekleştiğine ilişkin tespitler dosyaya girdi. Savcılıkça banka hareketleri, şirket kayıtları, faturalar ve şüpheli ifadeleri birlikte değerlendirilerek dernek kaynaklarının hangi işlemlerde kullanıldığı ve bu işlemler üzerinden herhangi bir kişisel menfaat sağlanıp sağlanmadığı araştırılıyor.

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Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır