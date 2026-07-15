Ahbap soruşturmasında Haluk Levent de dahil 19 isme tutuklama talebi

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

AHBAP SORUŞTURMASINDA 19 TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 23 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(Haluk Levent - Ece Güner)

HALUK LEVENT VE AVUKAT ECE GÜNER DE ARALARINDA

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İşte tutuklama talebi ve adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edilen o isimler;

TUTUKLAMA

Haluk Levent

Abdülcevat Özkan

Ali Barış Kaya

Ece Güner

Emrah Gödeniler

Erhan Dökmeci

Gonca Akdemir

Halil Bostancı

İlker Çetin

Kemal Öztünç

Mehmet Ulu

Müge Sözen Küçük

Nurdan Eriş

Recep Sancak

Sevda Kurt

Şehmus Baştuğ

Yeliz Kaya

Yusuf Can Ertit

Zafer Yay

ADLİ KONTROL

Buse Vurucu

Esin Önder Çağlayan

Gülşen Öztürk

Merve Yılman

Tuğba Serbest

Yasin Meydaneri

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır