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Ahbap soruşturmasında Haluk Levent de dahil 19 isme tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturması kapsamında; emniyet ve adliye ifadeleri tamamlanan 25 şüpheliden 19'u tutuklama, 6'sı adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklanması talep edilen isimler arasında Ahbap Derneği Başkanı sanatçı Haluk Levent ve avukat Ece Güner de yer alıyor.

Ahbap soruşturmasında Haluk Levent de dahil 19 isme tutuklama talebi

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ahbap soruşturmasında Haluk Levent de dahil 19 isme tutuklama talebi 1

AHBAP SORUŞTURMASINDA 19 TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 23 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ahbap soruşturmasında Haluk Levent de dahil 19 isme tutuklama talebi 2(Haluk Levent - Ece Güner)

HALUK LEVENT VE AVUKAT ECE GÜNER DE ARALARINDA

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İşte tutuklama talebi ve adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edilen o isimler;

TUTUKLAMA

Haluk Levent
Abdülcevat Özkan
Ali Barış Kaya
Ece Güner
Emrah Gödeniler
Erhan Dökmeci
Gonca Akdemir
Halil Bostancı
İlker Çetin
Kemal Öztünç
Mehmet Ulu
Müge Sözen Küçük
Nurdan Eriş
Recep Sancak
Sevda Kurt
Şehmus Baştuğ
Yeliz Kaya
Yusuf Can Ertit
Zafer Yay

ADLİ KONTROL

Buse Vurucu
Esin Önder Çağlayan
Gülşen Öztürk
Merve Yılman
Tuğba Serbest
Yasin Meydaneri

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent ahbap
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