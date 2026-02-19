HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ahırda işkence infial yaratmıştı! Mardin'deki olayda yeni gelişme

Mardin'de 17 yaşındaki bir çocuğa ahırda işkence uygulandığı anların görüntüsü infial uyandırmıştı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan şüpheliyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Ahırda işkence infial yaratmıştı! Mardin'deki olayda yeni gelişme

Mardin'in Savur ilçesinde, güvercinlerini çaldığını iddia ettiği 17 yaşındaki çocuğu ahıra götürüp darbeden ve köpekle korkutan şahıs tepki çekti. Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırırken soruşturma kapsamında serbest bırakılan şüpheli yeniden gözaltına alındı.

Ahırda işkence infial yaratmıştı! Mardin deki olayda yeni gelişme 1

ÇOCUĞUN ÜZERİNİ ÇIKARIP DARBETTİ

Olay, Savur ilçesi kırsal Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; köyde babasıyla yaşayan 17 yaşındaki erkek çocuğu, güvercinlerini çaldığını öne süren kişi tarafından ahıra götürüldü. Çocuğun üzerini çıkaran şüpheli, güvercinlerin yerini söylemesi için darbetti. Şüpheli daha sonra ahıra getirdiği köpeği çocuğun üzerine salmakla tehdit etti. Bir süre sonra serbest bırakılan çocuğun şikayetiyle şüpheli gözaltına alındı. Çocuğun, aldığı tehditler nedeniyle şikayetini geri çektiği öne sürüldü. Şüpheli serbest bırakıldı.

Ahırda işkence infial yaratmıştı! Mardin deki olayda yeni gelişme 2

ANNESİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Ailesinden ayrı yaşayan çocuğun annesi, oğluna ulaşamadığını ve babası tarafından görüşmesinin engellendiğini iddia edip, can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek, şiddet anlarına ait görüntüleri sosyal medyada, “Şikayetin geri çekilmesi işkenceyi meşru kılmaz. Yetkililerin videoyu delil kabul ederek derhal harekete geçmesini istiyorum” notuyla paylaştı.

Ahırda işkence infial yaratmıştı! Mardin deki olayda yeni gelişme 3

Görüntülerin medyada yer alması üzerine şüpheli, yeniden gözaltına alındı.

Ahırda işkence infial yaratmıştı! Mardin deki olayda yeni gelişme 4

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İftar ve sahur arasında yapılması gerekenleri açıkladı!İftar ve sahur arasında yapılması gerekenleri açıkladı!
Sahnede beklenmedik hareket! Sosyal medya bu anları konuşuyorSahnede beklenmedik hareket! Sosyal medya bu anları konuşuyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mardin ahır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.