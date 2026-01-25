HABER

Ahırın çatısı yağan karın ağırlığını taşıyamadı, hayvanlar komşuların yardımıyla kurtarıldı

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bir ahırın çatısı biriken kara dayanamayarak çöktü, inekler komşuların yardımıyla kurtarıldı.

Sivas’ta yaşanan son yılların en sert kış şartları beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Altınyayla ilçesine bağlı Bayındır köyünde, Mustafa Çakır’a ait ahırın çatısı biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek hemen yardıma koştu. Komşuların yardımıyla ahırda bulunan hayvanlar kısa sürede dışarı çıkarıldı. Yaşanan olayda telef olan hayvan olmadı, ahırda maddi hasar meydana geldi.

"Traktörüm olmasaydı komple yıkılırdı"
Hayvan kaybının olmadığını belirten Mustafa Çakır, "Dün gece çatıya biriken karlar ahırın çatısını çökertti. Çok şükür can kaybı yok. Traktörüm olmasaydı komple yıkılırdı. Komşular yardıma geldi ve hayvanları kurtardık" dedi.

Kaynak: İHA

Sivas
