Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yılı etkinlikleri kapsamında bulunduğu Bitlis’in Ahlat ilçesinde Kabine Toplantısı’na başkanlık etti.



Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ahlat’ta düzenlenen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalar yapmak üzere kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kahraman ecdadımızı anmak üzere bugün bir kez daha Ahlat'tayız. Milletimize Anadolu'nun kapılarını açan büyük zaferin yıl dönümünde aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz. Malazgirt Destanı'nın muzaffer komutanı Sultan Alparslan'a ve yiğit askerlerine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

"İsrail'in bugün Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği vahşi saldırıda 5 gazeteci en az 20 Filistinli şehit oldu. Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti insanlık adına ne varsa yok etmek için cani saldırılarına aralıksız devam ediyor. Ülkemizin Gazze'deki katliamı durdurmak, Gazzeli mazlumlara daha fazla yardım ulaştırmak ve insanlık cephesini harekete geçirmek için atacağı ilave adımları değerlendirdik."

"Merkez Bankası rezervlerimiz, 176,5 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı. 2026 senesini ekonomide de 'reform yılı' olarak görüyor, hayata geçireceğimiz reformlarla ilgili hazırlıkları hızla tekemmül ettiriyoruz. Bölgemizdeki çatışmalara, küresel ekonomideki belirsizliklere, malum çevrelerin menfi kampanyalarına rağmen ekonomi programımızın meyvelerini topluyoruz"

"Vatandaş hizmet beklerken halkın kaynaklarını sömürerek semirenler ve belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir"