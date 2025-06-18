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Ahlat’ta tilki, pomza ocağının müdavimi oldu: Her gün işçilerin sofrasına konuk oluyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan bir pomza madeni ocağında çalışan işçiler, üç yıldır kendilerini ziyaret eden sıra dışı bir misafiri ağırlıyor.

Ahlat’ta tilki, pomza ocağının müdavimi oldu: Her gün işçilerin sofrasına konuk oluyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan bir pomza madeni ocağında çalışan işçiler, üç yıldır kendilerini ziyaret eden sıra dışı bir misafiri ağırlıyor.

Kırklar Mahallesi kırsalında bulunan maden sahasına her gün gelen tilki, zamanla işçilerin gönlünü kazandı ve adeta ailenin bir parçası haline geldi.

İşçilerin yemek saatini hiç kaçırmayan sevimli tilki, yıllardır aynı saatte pomza ocağına geliyor ve işçilerle birlikte yemek yiyor. İlk zamanlarda temkinli ve mesafeli davranan tilki, zamanla işçilerin kendisine zarar vermeyeceğini anlayınca iyice alıştı.

Artık neredeyse her gün madene gelen tilki, işçilerin ona özel ayırdığı yiyeceklerle karnını doyuruyor. İşçilerle tilki arasında kurulan bu doğal dostluk, görenleri de gülümsetiyor.

Doğayla iç içe çalışan maden işçileri, her gün onları ziyarete gelen bu özel misafire gözü gibi bakıyor.

(İHA)

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Bitlis
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