Ahlat’ta kar yağışı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ahlat’ta kar yağışı

10 gündür güneşli havanın hakim olduğu Ahlat ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Etkisini artıran kar yağışıyla birlikte ilçe kısa sürede yeniden beyaza bürünürken, trafikte görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kısa süreli aksamalar yaşandı. Sürücüler, kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Esnaf Reşat Karakaplan, kış mevsiminin bu sene erken biteceğini düşündüklerini belirterek, "10 gündür havalar çok güzeldi, güneşli geçiyordu. Normalde kışımız uzun geçer ve kış tekrar geri geldi. Burası kar memleketi olduğu için kar tekrar yağmaya başlayınca bizler sevindik. Şu an lapa lapa kar yağıyor, bu da bizi oldukça mutlu ediyor" dedi.
Meteorolojiden yapılan uyarıda, kar yağışının Bitlis genelinde aralıklarla 27 Şubat akşamına kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

