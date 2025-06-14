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Ahmedinejad'ın yıllar önceki itirafı gündemde! MOSSAD'I yok etmek için getirilen kişi MOSSAD ajanı çıkmıştı

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği kanlı saldırı sonrası Tahran'daki istihbarat zafiyeti konuşuldu. 20'nin üzerinde kritik ismin nokta atışı öldürüldüğü saldırı sonrası eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın yıllar önce yaptığı bir itiraf ise yeniden gündem oldu.

Ahmedinejad'ın yıllar önceki itirafı gündemde! MOSSAD'I yok etmek için getirilen kişi MOSSAD ajanı çıkmıştı
Devrim Karadağ

İsrail'in 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerinde düzenlediği nokta atışı saldırılar bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu. Başta nükleer tesisler olmak üzere ordunun üst komuta kademesinin de hedef alındığı geniş çaplı saldırılar, Tahran yönetimini sarstı.

KRİTİK İSİMLER ÖLDÜRÜLDÜ

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

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Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail’i kınadı.

8 AYDA İRAN'A SIZMIŞLAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İsrail'in 8 aylık hazırlık sürecinin ardından İran'ın kalbine sızarak operasyon yapması ise akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

AHMEDİNEJAD'IN 'İSTİHBARAT' İTİRAFI YENİDEN GÜNDEMDE

Öte yandan saldırılar karşılıklı sürerken eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın yıllar önce verdiği bir röportajda sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.

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MOSSAD'I YOK ETMEK İÇİN GELEN İSİM MOSSAD AJANI ÇIKMIŞTI

İsrail'le aralarındaki istihbarat savaşının boyutunu anlatan Ahmedinejad, görevli olduğu dönemde İsrail'İn istihbarat birimi MOSSAD'ı yok etmek için bir birim kurduklarını ancak bu yapının başına geçirdikleri ismin daha sonra İsrail ajanı çıktığını söylemişti.

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Ahmedinejad'ın bu röportajı, 8 aylık hazırlık sürecinden sonra İran'ın kılcal damarlarına kadar sızarak operasyon yapan İsrail'in ülke içindeki nasıl yapılandığını ortaya koyuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail ajan
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