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Ahmet Davutoğlu'ndan 'Konya' mesajı: Bu feryada sessiz kalmayın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Ankara'da, Konya'dan yükselen bu su feryadına sessiz kalanlara sesleniyorum. Bu feryada sessiz kalmayın. Konya çölleşirse, Türkiye çölleşir” dedi.

Ahmet Davutoğlu'ndan 'Konya' mesajı: Bu feryada sessiz kalmayın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da düzenlenen '21’inci Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret etti. Davutoğlu fuar gezisinin ardından basın açıklamasında bulundu. Türkiye’nin ve Konya’nın en önemli sorununun su olduğunu ifade eden Ahmet Davutoğlu, “Konya, Türkiye'deki tarım arazilerinin yüzde 11’ini kapsayan, 2 milyon hektarlık kapasitesiyle Türkiye'nin gerçek anlamda tarım alanı. Fakat Konyalı hemşehrilerimin hemen hemen hepsinden duyduğum şikayet aynı, ‘su’. Ankara'da, Konya'dan yükselen bu su feryadına sessiz kalanlara sesleniyorum. Bu feryada sessiz kalmayın. Konya çölleşirse, Türkiye çölleşir. Peki, bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu açık ve net söyleyeyim; KOP projesini rafa kaldırıp sadece belli makamların dağıtıldığı bir bölgesel kalkınma ajansına dönüştürenlerdir, bunun sorumlusu. Konya suyla buluşacak, Mevlana'nın Şems ile buluşması gibi, ama gözleri Konya'da değil de Ankara'daki makamlarda olan Konyalı siyasetçiler, Konyalı sivil toplum kuruluşları, sizlerin de en önemli vazifeniz Konya başta olmak üzere Türkiye'nin su sorunlarını gündeme getirmektir. Su olmazsa tarım olmaz” dedi.

Davutoğlu, fuarda karşılaştığı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile selamlaşıp, bir süre sohbet etti. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ahmet Davutoğlu
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