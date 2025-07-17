HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Ahmet Minguzzi davasında tanık krizi! Duruşma 2 Ekim'e ertelendi, 7 tanık duruşmaya gelmedi

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görüldü. Davada tanık krizi yaşandı. 7 tanık için zorla getirme kararı çıkarılmıştı. Ancak şimdi ortaya çıktı ki, bu tanıklardan 3’ü duruşma salonunun önünde bekliyormuş. Duruşma 2 Ekim Perşembe gününe ertelendi. İşte detaylar...

Ahmet Minguzzi davasında tanık krizi! Duruşma 2 Ekim'e ertelendi, 7 tanık duruşmaya gelmedi
Cansu Akalp

Kadıköy’de pazarda vahşice katledilen 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşma salonunda baba Andrea Minguzzi ile anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme salonunun önünde Mattia ailesinin yakınları ve acılı aileyi destekleyenler büyük bir kalabalık oluşturdu. Kalabalığın içinde aileye destek olmak adına manken Tuğba Özay da bulundu.

Ahmet Minguzzi davasında tanık krizi! Duruşma 2 Ekim e ertelendi, 7 tanık duruşmaya gelmedi 1

2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın önceki duruşmasında, reddi hakim talebi nedeniyle mahkeme heyeti dosyadan çekilmişti.

DAVADA TANIK KRİZİ!

Minguzzi dosyasında bugün dinlenmesi beklenen 7 tanık duruşmaya gelmedi. Duruşma 2 Ekim'e ertelendi. 7 tanık için zorla getirme kararı çıkarılmıştı. Ancak şimdi ortaya çıktı ki, bu tanıklardan 3’ü duruşma salonunun önünde bekliyormuş.

KAPININ ÖNÜNDE BÖYLE BEKLEDİLER!

Hakkında zorla getirme kararı çıkarılan tanıkların duruşma salonunun önünde böyle beklediği ortaya çıktı.

Ahmet Minguzzi davasında tanık krizi! Duruşma 2 Ekim e ertelendi, 7 tanık duruşmaya gelmedi 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzmanlardan sert eleştiri geldi! "Tamamen sorumsuzca"Uzmanlardan sert eleştiri geldi! "Tamamen sorumsuzca"
MSB duyurdu: 'Suriye'deki birlik ve personelimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır'MSB duyurdu: 'Suriye'deki birlik ve personelimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır'

Anahtar Kelimeler:
dava Ahmet Minguzzi Mattia Ahmet Minguzzi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Parti kapanıyor! 'CHP' daveti....

Parti kapanıyor! 'CHP' daveti....

"Yüzde 99 kazanacak" diyerek duyurdu: "Sahaya süreceği isim hazır"

"Yüzde 99 kazanacak" diyerek duyurdu: "Sahaya süreceği isim hazır"

Kabine perşembeye alındı, Ankara kulisleri hareketlendi

Kabine perşembeye alındı, Ankara kulisleri hareketlendi

Yangın faciasında mahkeme süreci devam ediyor

Yangın faciasında mahkeme süreci devam ediyor

25 yaş küçük sevgilisiyle aşk tatilinde! Havuz pozları olay oldu

25 yaş küçük sevgilisiyle aşk tatilinde! Havuz pozları olay oldu

Tarladan fışkırdı! 'Yapma, etme' dediler ama... 11 ton çıktı

Tarladan fışkırdı! 'Yapma, etme' dediler ama... 11 ton çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.