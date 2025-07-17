Ahmet Minguzzi davasında tanık krizi! Duruşma 2 Ekim'e ertelendi, 7 tanık duruşmaya gelmedi

Kadıköy’de pazarda vahşice katledilen 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşma salonunda baba Andrea Minguzzi ile anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme salonunun önünde Mattia ailesinin yakınları ve acılı aileyi destekleyenler büyük bir kalabalık oluşturdu. Kalabalığın içinde aileye destek olmak adına manken Tuğba Özay da bulundu.

2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın önceki duruşmasında, reddi hakim talebi nedeniyle mahkeme heyeti dosyadan çekilmişti.

DAVADA TANIK KRİZİ!

Minguzzi dosyasında bugün dinlenmesi beklenen 7 tanık duruşmaya gelmedi. Duruşma 2 Ekim'e ertelendi. 7 tanık için zorla getirme kararı çıkarılmıştı. Ancak şimdi ortaya çıktı ki, bu tanıklardan 3’ü duruşma salonunun önünde bekliyormuş.

KAPININ ÖNÜNDE BÖYLE BEKLEDİLER!

Hakkında zorla getirme kararı çıkarılan tanıkların duruşma salonunun önünde böyle beklediği ortaya çıktı.