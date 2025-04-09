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Ahmet Minguzzi'nin katilleri ne kadar ceza alacak? Yakınları, acılı aileyi tehdit ediyor... Duruşma yarın

2011’de hayata gözlerini açan ailesinin göz bebeği Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy’de cani bir şekilde öldürüldü. Ahmet’i öldürenlerin biri 15 diğeri de 16 yaşındaydı. Tüm Türkiye bu faillerin en üst sınırdan ceza almaları için seferber olurken siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, spor kulüpleri “Ahmet için Adalet” paylaşımları yaptı. Ahmet’in ailesi yarınki duruşma öncesi katillerin yakınları tarafından tehdit edildi!

Ahmet Minguzzi'nin katilleri ne kadar ceza alacak? Yakınları, acılı aileyi tehdit ediyor... Duruşma yarın
Mynet Özel Haber

Avukat Rezan Epözdemir, Ahmet Minguzzi’nin ölümü ve sonra yaşanan süreçlerle ilgili faillerin ne kadar ceza almaları gerektiğiyle ilgili ve son olarak basına yansıyan tehdit olaylarıyla alakalı Mynet’in sorularını yanıtladı. Rezan Epözdemir, tehditleri doğrularken gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.

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"AİLEYİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORLAR"

Minguzzi Ailesinin tehdit edildiği iddiaları var, kimler aileyi tehdit ediyor? Bu tehditlerle ilgili herhangi bir hukuk yoluna başvurdunuz mu?

Tehdit iddiaları tamamen doğru, tehdit sosyal medya mecralarından yapılıyor. Bazı kişiler aileyi ölümle tehdit ediyorlar. Bunun da çekinmeden yapıyorlar. Ahmet Minguzzi’yi öldüren kişilerin yakınları olduklarını söylüyorlar.

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"GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ALINMASINI RİCA ETTİK"

Biz hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hem de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduk. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını rica ettik. Mahkeme tarafından da gerekli müzekkereler yazıldı.

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"ADALETİN TECELLİSİNİ BEKLİYORUZ"

Yarın ilk duruşma var. Minguzzi ailesinin faillerin yargilanmasi ve mahkeme karari ile ilgili öngörü ve talepleri neler?

Şüphesiz ki ateş düştüğü yeri yakıyor. 14 yaşındaki evlatlarını kaybetmiş bir aileden bahsediyoruz. Bu süreç Türkiye’de çok ciddi bir farkındalık oluşmasına neden oldu. Siyasi partiler, barolar, sivil toplum örgütleri süreci yakından takip ediyor. Hal böyleyken adaletin tecellisini bekliyoruz.

Suça sürüklenen çocukların emsal mahiyette cezalandırılmasını bekliyoruz. Bu konuda da sonuna kadar hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. İç hukukumuzda alınabilecek en ağır cezaların alınması faillerin emsal mahiyette cezalandırılmasıdır.

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"BU FAİLLERİN ALABİLECEĞİ EN YÜKSEK CEZA 24 YIL!"

Faillerin 18 yaşından küçük olması davayı ve verilecek kararı nasil etkiler?

Normal koşullarda bu failler çocuğa karşı kasten öldürme suçunu işledikten müşterek fail olarak ağırlaştırılmış müebbetle yargılanması gerekir fakat biri 15 diğeri 16 yaşında dolayısıyla yaş küçüklüğü nedeniyle TCK’nın 31. Maddesine göre 18 yıldan 24 yıla kadar cezalandırılmaları gündemde.

Bu failler hakkında başka hiç indirim uygulanmazsa ki uygulanmayacağını umut ediyoruz bu faillerin alabileceği en yüksek ceza 24 yıl! Bizim de mücadelemiz faillere emsal mahiyette en ağır cezayı aldırmak.

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ARALARINDA NE YAŞANMIŞ?

İnsanın insan olma vasfına aykırı canice olay Kadıköy’de yaşanmış failler pazarda karşılaştıklarını ufak bir tartıştıklarını ifade ediyorlar. Ahmet Minguzzi’nin arkadaşları faillerin Ahmet’e “Bisikletçiler ne yapıyorsunuz burada” beyanda bulunduklarını ifade ediyor. Ahmet’in bunun üzerine “Bu kaykay kardeşim” dediği ifade ediliyor.

Tartışmanın buradan başladığı fakat faillerin 2 defa Ahmet’e karşı darp ve cebir uygulamaya çalıştıkları ikisinde de pazarcıların araya girdiği üçüncüsünde ise Pazar tezgahından bıçağı alarak Ahmet’i öldürdükleri tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rezan Epözdemir Mynet Özel Ahmet Minguzzi
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