Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım

Olay, saat dün 18.30 sıralarında Karasu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte denize giren Efe Erdem Sevinç, dalgalara kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerini bölgeye sevk etti. Yaklaşık 1.5 saat süren arama- kurtarma çalışmaları sonunda Sevinç, su yüzeyinde görüldü.

KURTARILMAYA ÇALIŞILDI AMA...

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan Sevinç, UMKE ekipleri eşliğinde ambulansa taşındı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Efe’nin acı haberinin alan aile, gözyaşlarına boğuldu. Efe Erdem Sevinç’in cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, ailenin Ferizli ilçesinden Karasu’ya geldiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

AHMET MİNGUZZİ DETAYI

Hayatını kaybeden Efe Erdem Sevinç'in Kadıköy'de bıçaklanarak katledilen Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Anne Yasemin Minguzzi ise kahreden haberin ardından sosyal medya hesabından, "Oğlum Efe, Ahmet'in yanına mı gitti sen? Yandım oğlum yandım." paylaşımı yaptı.



