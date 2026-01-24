Ahmet Özer kararı sonrası MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken paylaşım

Yerine kayyum atanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e kent uzlaşısı davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesinin ardından MHP'li Feti Yıldız,"Hüküm, öfkeyle değil hukukla kurulur, gerekçesi toplumu ikna eder ve gerisi tarihin şahitliğine bırakılır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hapis cezası kararına sert tepki gösterirken MHP'li Feti Yıldız ise isim vermeden adalet mesajı paylaştı.

Yıldız, "Hukuk kuralları yerinde dururken, hayat değişir, gelişir her an başka bir yapıya dönüşür. Adalet dağıtımında görev alanlar soyut hukuk kurallarını somut olaylara uyarlarken ,kanunları doğru yorumlamak,isabetli uygulamakla yükümlüdür." dedi.

Yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Adalet, yalnızca bir karar cümlesi değil bir medeniyet iddiasıdır. Hüküm, öfkeyle değil hukukla kurulur, gerekçesi toplumu ikna eder ve gerisi tarihin şahitliğine bırakılır."

BAHÇLİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: "KARARIN MAHŞERİ VİCDANDA HİÇBİR KARŞILIĞI YOK"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ahmet Özer hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, kararın Terörsüz Türkiye süreci ile taban tabana zıtlık taşıdığını belirtmişti.

MHP lideri Bahçeli açıklamasında "Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahut kararı sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır. Bu nedenle bahse konu mahkeme kararının temyiz aşamalarında düzeltilmesi, adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir" ifadelerine yer vermişti.