HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Ahmet Özer kararı sonrası MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken paylaşım

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e hapis cezası verilmesinin ardından dikkat çeken mesaj paylaştı.

Ahmet Özer kararı sonrası MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken paylaşım
Devrim Karadağ

Yerine kayyum atanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e kent uzlaşısı davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesinin ardından MHP'li Feti Yıldız,"Hüküm, öfkeyle değil hukukla kurulur, gerekçesi toplumu ikna eder ve gerisi tarihin şahitliğine bırakılır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hapis cezası kararına sert tepki gösterirken MHP'li Feti Yıldız ise isim vermeden adalet mesajı paylaştı.

Yıldız, "Hukuk kuralları yerinde dururken, hayat değişir, gelişir her an başka bir yapıya dönüşür. Adalet dağıtımında görev alanlar soyut hukuk kurallarını somut olaylara uyarlarken ,kanunları doğru yorumlamak,isabetli uygulamakla yükümlüdür." dedi.

Ahmet Özer kararı sonrası MHP li Feti Yıldız dan dikkat çeken paylaşım 1

Yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Adalet, yalnızca bir karar cümlesi değil bir medeniyet iddiasıdır. Hüküm, öfkeyle değil hukukla kurulur, gerekçesi toplumu ikna eder ve gerisi tarihin şahitliğine bırakılır."

BAHÇLİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: "KARARIN MAHŞERİ VİCDANDA HİÇBİR KARŞILIĞI YOK"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ahmet Özer hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, kararın Terörsüz Türkiye süreci ile taban tabana zıtlık taşıdığını belirtmişti.

Ahmet Özer kararı sonrası MHP li Feti Yıldız dan dikkat çeken paylaşım 2

MHP lideri Bahçeli açıklamasında "Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahut kararı sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır. Bu nedenle bahse konu mahkeme kararının temyiz aşamalarında düzeltilmesi, adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir" ifadelerine yer vermişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elektrik direğine saplanan 18 yaşındaki genç öldü!Elektrik direğine saplanan 18 yaşındaki genç öldü!
Balıkesir'de 9 saniye arayla iki farklı depremBalıkesir'de 9 saniye arayla iki farklı deprem

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Feti Yıldız MHP Ahmet Özer
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.