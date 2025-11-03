Ahmet Özer üçüncü kez hakim karşısına çıktı! Duruşmadan karar çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Terör' soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan ve ardından görevden alınan, yolsuzluk soruşturması kapsamında ise, 'İhale yolsuzluğu' suçlamasıyla tekrar tutuklanan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken duruşma salonunun yetersiz kalması nedeniyle, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki 2 numaralı duruşma salonunda başladı.

DAVA ERTELENDİ

Ahmet Özer'in yargılandığı dava 23 Ocak'a ertelendi. Özer hakkındaki Adli kontrol tedbiri "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde düzenlendi.

