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Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk yaşamını yitirdi: Silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

29.01.2025 10:37
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İmralı heyetinde bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıya uğradı. 29 yaşındaki Hüseyin Reber Türk, Mersin'deki saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıdan önce tartışmanın eğlence mekanında başladığı ortaya çıktı.

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk yaşamını yitirdi: Silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı, DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk ile yanındaki bir kişi, Mersin'nde silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HÜSEYİN REBER TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Türk ile yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Reber Türk, hastanede hayatını kaybetti.

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Hüseyin Reber Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Olay, dün akşam saatlerinde Mersin-Adana D400 kara yolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında meydana geldi. Ahmet Türk'ün üvey torunu, önceki dönemlerde Akdeniz Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Fazıl Türk'ün de yeğeni olan Hüseyin Reber Türk, arkadaşlarıyla eğlenmek için bir mekana gitti. Türk ve arkadaşları, mekandaki başka bir grupla bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından gruplar mekandan ayrıldı.

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KURŞUNLAR 3 KİŞİYE İSABET ETTİ

Otomobilleri ile köprü altında karşı karşıya gelen 9 kişilik grubun araçlardan inmesiyle silahlı kavga çıktı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermiler nedeniyle Türk ile 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Reber Türk hayatını kaybetti. Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, olaya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca da ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GEÇEN YIL DARPTAN TUTUKLANMIŞ

Hüseyin Reber Türk'ün, geçen yıl 12 Eylül'de Mardin'de kuzenleri H.T. ve H.L.T. ile birlikte gittikleri eğlence mekanında içki içtikten sonra, tartıştıkları S.Ö.'yi otomobile bindirip darbettikleri, bu nedenle de bir süre tutuklu kaldıkları belirtildi.

Hüseyin Reber Türk'ün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Türk'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Mardin'in Derik ilçesine gönderildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Türk silahlı saldırı torun
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
bir dede olarak sabırlar diliyorum. Allah bu gibi açılardan korusun
@veziroglu_mehmet_1930 belki bunların sebep oldukları ölülerin yakınlarının çektikleri acıyı hisseder.
bu mardin belediye baskani ölucek diye cumhur baskani tarafinda affedilerek tahliye olmustu,hatirlatim dedim.
Yüce Allah ölene rahmet kalanlara sabır versin. kınıyoruz tabiki ve ölümün haksız olan her zerresini buğuz ediyoruz.
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