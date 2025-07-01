HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ahmetli’de çıkan orman yangını Salihli’ye ulaştı! 2 mahalle tahliye edildi

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde çöplük alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangın Salihli’ye ulaştı. Yangın nedeniyle Salihli’de 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ahmetli’de çıkan orman yangını Salihli’ye ulaştı! 2 mahalle tahliye edildi

Yangın, Ahmetli ilçesinde dün saat 17.30 sıralarında ilçe merkezi yakınındaki çöplük alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlerin ormana sıçraması üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 2 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz ve 2 su tankeri ile müdahale başlatıldı.

Yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle akşam saatlerinde Salihli’nin Çaypınar ve Mersindere mahallerine kadar ulaştı. Yangının her iki mahalleyi tehdit etmesi üzerine vatandaşlar güvenli bölgelere nakledilirken büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kamyonlarla Salihli Hayvan Pazarı’na taşındı.

Mersindere Mahallesi Yaryol Mevkiinde etkisini sürdüren yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye aracı ile yer ekibi sevk edildi.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan da bölgeye gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yetkililer, yangını kontrol altına almak için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü kaydetti.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağanak yağış ve fırtına uyarısı!Sağanak yağış ve fırtına uyarısı!
Çorum’da kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 yaralıÇorum’da kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan dev hamle! Gece yarısı 'KAP' açıklaması geldi

Galatasaray'dan dev hamle! Gece yarısı 'KAP' açıklaması geldi

İki dev şirket satışta! 68 yıllık İstikbal mobilya ihaleye çıkıyor

İki dev şirket satışta! 68 yıllık İstikbal mobilya ihaleye çıkıyor

Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu gözaltına alındı

Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu gözaltına alındı

AK Parti’den kritik TSK adımı! General ve amirallerle ilgili düzenleme geliyor

AK Parti’den kritik TSK adımı! General ve amirallerle ilgili düzenleme geliyor

Leman dergisinde yer alan skandal karikatür sonrası 4 gözaltı

Leman dergisinde yer alan skandal karikatür sonrası 4 gözaltı

Türkiye mücadeleye devam ediyor! Yangın başka bir ilçeye sıçradı: Binlerce tahliye var! 'Keşke yağmur yağsa'

Türkiye mücadeleye devam ediyor! Yangın başka bir ilçeye sıçradı: Binlerce tahliye var! 'Keşke yağmur yağsa'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.