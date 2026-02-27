HABER

Ahmetusta geçidi’nde kar mesaisi: Ekipler seferber oldu

Karabük-Bartın kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ahmetusta geçidi’nde kar mesaisi: Ekipler seferber oldu

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde etkisini artırdı. Karla kaplanan güzergahta bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kış lastiği bulunmayan bir otomobil yolda kaldı.
İhbar üzerine bölgede çalışma yapan Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama işlemi gerçekleştirdi. Yolun temizlenmesinin ardından yolda mahsur kalan sürücü, güzergâhına devam etti.
Trafik polisleri de bölgede denetim yaparak sürücüleri kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyardı.
Karabük-Bartın kara yolunun yaklaşık 10 kilometrelik bölümünde, sağlı sollu ağaçların oluşturduğu "ağaç tünel" mevkiinde lapa lapa kar yağdı. Beyaz örtüyle kaplanan güzergahta sürücüler görsel şölen eşliğinde yolculuk yaptı.

Ahmetusta geçidi’nde kar mesaisi: Ekipler seferber oldu 1

Ahmetusta geçidi’nde kar mesaisi: Ekipler seferber oldu 2

Ahmetusta geçidi’nde kar mesaisi: Ekipler seferber oldu 3

Ahmetusta geçidi’nde kar mesaisi: Ekipler seferber oldu 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

kar
