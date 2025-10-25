HABER

Ahşap beşiğin modern beşiklere direnişi

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneksel ürünlerin yerini modern tasarımlar alırken, Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir usta, dedesinden kalan ahşap beşik geleneğini sürdürerek zamana meydan okuyor.

Ahşap beşiğin modern beşiklere direnişi

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneksel ürünlerin yerini modern tasarımlar alırken, Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir usta, dedesinden kalan ahşap beşik geleneğini sürdürerek zamana meydan okuyor.

Ahşap beşiğin modern beşiklere direnişi 1

İlçenin tek ahşap beşik ustası 44 yaşındaki Hacı Salih Özşahin, "Kimi çocuklar uyumadığı zaman aileler bu beşikleri tercih ediyor" dedi.

Ahşap beşiğin modern beşiklere direnişi 2

Günümüzde plastik, metal ve karyola tipi modern beşikler tercih edilirken, Yaklaşık 150 bin nüfuslu Çarşamba’nın tek ahşap beşik ustası Hacı Salih Özşahin, 150 nüfuslu 1947’den bu yana ailesinin sürdürdüğü ahşap beşik üretimini devam ettiriyor.

Ahşap beşiğin modern beşiklere direnişi 3

"BAZI ÇOCUKLAR MODERN BEŞİKTE RAHAT EDEMİYOR"

Ahşap beşik ustası Hacı Salih Özşahin, mesleğini yaşatma mücadelesini şu sözlerle anlattı:
"Mesleğim dede mesleğidir. 1947 yılından beri dedem bu mesleği yapmış, akabinde pandemi dönemine kadar babam yaptı. Babamdan da ben devraldım. Eskiden karyola tipi beşik yokken, köylüsü, şehirlisi çocuğu doğduğu zaman bu dükkana gelerek beşik alıp, çocuğunu bu beşikte büyütüyormuş. Şimdi başka alternatifler çıktı. Ahşap beşiğe rağbet var ama eskisi kadar yok. Bazı çocuklar karyola tipi beşikte yatmıyor. Aileler çare arıyor. Bu beşiği öneri üzerine alıyorlar. Çocuklarının rahat ettiklerini söylüyorlar. Kimisi babasından, dedesinde gördüklerini yapmak istiyor. ‘Bizler bunlarda büyüdük, çocuğumu da bu beşikte büyütmek istiyorum’ diyorlar. Bu beşik el tornalarında çekiliyordu şimdi dinomolu tornalar var. Bir insan günde bir tane beşik yapabilir. Bunun kesme aşaması, kerestesini temin etme, kurutulma aşamaları var."

Ahşap beşiğin modern beşiklere direnişi 4

Çarşamba’nın tek ahşap beşik üreticini ürettiği beşikler boyutlarına göre bin 500 ile 3 bin TL arasında alıcı buluyor.

Ahşap beşiğin modern beşiklere direnişi 5

Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

