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Aile binasından kilolarca uyuşturucu çıktı: 'Peçeteye sarıp yutuyoruz'

Kağıthane'de bir şüpheli kişinin takip edilmesiyle kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. Aile binasının kömürlüğünde ele geçirilenler ekipleri bile şoke etti.

Aile binasından kilolarca uyuşturucu çıktı: 'Peçeteye sarıp yutuyoruz'

Kağıthane’de bekçiler, bir süredir takibe aldıkları Berat Ö. (25) ve Mücahit K.’nin sürekli bir binaya girip çıktıklarını belirledi. Şüphelileri akaryakıt istasyonu çıkışında durduran bekçiler, üst aramasında sakız kutusu içerisine gizlenmiş 113 gram uyuşturucu ele geçirdi. Berat Ö.’nün ailesiyle yaşadığı binanın altındaki kömürlüğe polis ekipleri operasyon düzenledi. Aramalarda bidon içerisinde 9 kilo 525 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına Berat Ö., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, Mücahit K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin polisteki ilk ifadelerinde, uyuşturucu maddeyi peçeteye sarıp yuttuklarını söylediği öğrenildi.

Aile binasından kilolarca uyuşturucu çıktı: Peçeteye sarıp yutuyoruz 1

KÖMÜRLÜĞE SIK UĞRADIĞI TESPİT EDİLDİ

Olay, 10 Haziran Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, son dönemde uyuşturucu kullanıcılarından aldıkları bilgiler üzerine Berat Ö.’yü takibe aldı. Yapılan çalışmalarda Berat Ö.’nün ailesiyle yaşadığı binanın altındaki kömürlük bölümüne sık sık girip çıktığı belirlendi.

Aile binasından kilolarca uyuşturucu çıktı: Peçeteye sarıp yutuyoruz 2

10 KİLOYA YAKIN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Bir süre izlenen Berat Ö. (25), Merkez Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonu çıkışında yanında bulunan Mücahit K. ile birlikte durduruldu. Yapılan kontrollerde Berat Ö.’nün üzerindeki sakız kutusunda 113 gram uyuşturucu bulundu. Bekçilerin çalışmasının devamında Berat Ö.’nün Hamidiye Mahallesi’ndeki ailesiyle yaşadığı binaya ve altındaki kömürlük bölümüne Sadabad Suç Araştırma Amirliği ekipleriyle baskın düzenlendi. Kömürlükte yapılan aramalarda bir bidonun içerisine gizlenmiş 9 kilo 525 gram uyuşturucu ele geçirildi. Berat Ö.’nün binanın kömürlük bölümünü uyuşturucu saklamak için kullanıldığı tespit edildi.

Aile binasından kilolarca uyuşturucu çıktı: Peçeteye sarıp yutuyoruz 3

'PEÇETEYE SARIP YUTUYORUZ'

Gözaltına alınan Berat Ö. ile Mücahit K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Berat Ö. çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, Mücahit K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin polisteki ilk ifadelerinde, ele geçirilen uyuşturucuyu peçeteye sarıp yuttuklarını söylediği öğrenildi.

Aile binasından kilolarca uyuşturucu çıktı: Peçeteye sarıp yutuyoruz 4

Aile binasından kilolarca uyuşturucu çıktı: Peçeteye sarıp yutuyoruz 5

Aile binasından kilolarca uyuşturucu çıktı: Peçeteye sarıp yutuyoruz 6

Aile binasından kilolarca uyuşturucu çıktı: Peçeteye sarıp yutuyoruz 7

Aile binasından kilolarca uyuşturucu çıktı: Peçeteye sarıp yutuyoruz 8

Aile binasından kilolarca uyuşturucu çıktı: Peçeteye sarıp yutuyoruz 9

Aile binasından kilolarca uyuşturucu çıktı: Peçeteye sarıp yutuyoruz 10

Aile binasından kilolarca uyuşturucu çıktı: Peçeteye sarıp yutuyoruz 11

Aile binasından kilolarca uyuşturucu çıktı: Peçeteye sarıp yutuyoruz 12

Aile binasından kilolarca uyuşturucu çıktı: Peçeteye sarıp yutuyoruz 13

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane
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