Aile faciasından geriye kahreden bu notla fotoğraf kaldı! Gebze'de çöken binanın enkazından çıkanlar yürek dağladı

Türkiye dün Gebze'de yaşanan aile faciasıyla kahroldu. 5 kişilik Bilir ailesi evlerinin çökmesiyle enkaz altında kalmıştı. Aileden yalnızca 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ kurtarılırken enkazda yapılan çalışmalarda ulaşılanlar bir kez daha yürekleri dağladı. Enkazdan aileye ait fotoğrafların yanı sıra bir de not çıktı.

Aile faciasından geriye kahreden bu notla fotoğraf kaldı! Gebze'de çöken binanın enkazından çıkanlar yürek dağladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken ev bir aileye mezar oldu. Kiracı olarak yaşadıkları evin çökmesiyle Bilir ailesinden 4 kişi enkaz altında kalarak can verdi. Binada çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Bölgede savcılık incelemesinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarının yapılması bekleniyor. Enkazdan çıkan fotoğraf ve not yürek burktu.

Aile faciasından geriye kahreden bu notla fotoğraf kaldı! Gebze de çöken binanın enkazından çıkanlar yürek dağladı 1

SABAHIN İLK SAATLERİNDE BİRDENBİRE ÇÖKTÜ

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, dün saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.,

Aile faciasından geriye kahreden bu notla fotoğraf kaldı! Gebze de çöken binanın enkazından çıkanlar yürek dağladı 2

ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ

Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Nisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı.

Aile faciasından geriye kahreden bu notla fotoğraf kaldı! Gebze de çöken binanın enkazından çıkanlar yürek dağladı 3

ABLA BİLİR SAĞ ÇIKARILDI

Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir'in (44) cansız bedenine ulaşılmıştı. Babadan kısa süre sonra da anne Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Anne Bilir'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Aile faciasından geriye kahreden bu notla fotoğraf kaldı! Gebze de çöken binanın enkazından çıkanlar yürek dağladı 4

1000'E YAKIN PERSONEL KATILDI

Bu arama kurtarma çalışmaları esnasında 628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel, 161 kurtarma aracı, 6 arama ve kurtarma köpeği ile toplam 10 tane sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı kullanıldı.

Aile faciasından geriye kahreden bu notla fotoğraf kaldı! Gebze de çöken binanın enkazından çıkanlar yürek dağladı 5

BÖLGEDE 12 BİNA BOŞALTILDI

Elim olayın ikinci gününde çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla devam etti. Önlem olarak 12 binanın boşaltıldığı bölgede ilçe belediyesine bağlı temizlik işçileri yollarda ıslatma çalışması ve bölge temizliği gerçekleştirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda savcılık incelemesinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarının yapılması bekleniyor. Aynı ailede 4 kişiye mezar olan bina ise havadan görüntülendi.

Aile faciasından geriye kahreden bu notla fotoğraf kaldı! Gebze de çöken binanın enkazından çıkanlar yürek dağladı 6

ENKAZDAN YÜREK DAĞLAYAN FOTOĞRAF ÇIKTI

Enkazdan aileye ait çıkan fotoğraf ve notlar ise yürekleri dağladı. Duvara asılı olan notta, "İyi doğdun ortancamız" yazısı ve Nisa'ya ait fotoğraf dikkat çekti.

Aile faciasından geriye kahreden bu notla fotoğraf kaldı! Gebze de çöken binanın enkazından çıkanlar yürek dağladı 7

Kaynak: İHA
