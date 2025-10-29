SON DAKİKA | Kocaeli Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var, acı haber geldi

Son dakika: Gebze Güzeller mahallesinde, 7 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İKİ AİLE BULUNUYORDU

Görgü tanıkları binada iki ailenin yaşadığını ve akşam saatlerinde balkonda kendilerini gördüğünü belirtiyor.

BELEDİYE BAŞKANI: "7 KİŞİLİK İKİ AİLE YAŞIYORDU"

Olayla ilgili bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "7 kişilik iki aile yaşadığı bilgisi var. Sağlık durumları ile alakalı bilgi yok. Hepsi binada mı net değil. Tüm ekipler acil müdahale işlemlerini başlatmış durumdalar. Binanın ne zaman yapıldığı konusunda net bilgi ulaşmadı." dedi.

İlk iki katında eczane olduğu belirtilen binanın yakın çevresinde ise metro çalışması olduğu aktarıldı.

VALİ AKTAŞ: "ENKAZ ALTINDA 5 KİŞİLİK AİLE VAR"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, enkaz altında 5 kişinin olduğunu açıkladı.

Vali Aktaş yaptığı açıklamada "Bina 2012 yılında yapılmış. Çökmenin neden kaynaklandığıyla alakalı araştırmalar devam ediyor. Bir ailenin binada olduğunu değerlendiriyoruz. Aile, baba ve 3 çocukları var. Arkadaşlarımız bir ses aldı, o kişiye ulaşmaya çalışıyor. 375 kişi arama-kurtarma çalışmasına katılıyor. Binayla ilgili herhangi bir ihbar bulunmuyor." diye konuştu.

ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDAN İLK SES ALINDI

Öte yandan saatler sonra çöken binanın enkazından ilk ses alındı. Vali Aktaş, yaptığı açıklamada "Enkazdan ilk ses alındı, o vatandaşımıza ulaşılmaya çalışılıyor. İnşallah kısa zamanda vatandaşlarımıza sağ salim ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

9 BİNA MÜHÜRLENDİ

Kocaeli Gebze'de yıkılan binanın yakınlarında bulunan 9 binada yaşayan vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi. 9 bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Vali Aktaş "Çalışma boyunca olay yerine yakın yerlerdeki 9 binamızı tedbiren boşaltmaya karar verdik. Herhangi bir olumsuz durum bu binalarla ilgili tespit edilmedi ancak tedbiren böyle bir karar aldık." dedi.

BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

Vali Aktaş, " Olayın gerçekleşmesi ile ilgili şu ana kadar herhangi elimizde somut bir bilgi yok. Teknik araştırmalar bittikten sonra gerekli açıklamalar yapılacak. Binayla ilgili daha önce ulaşan herhangi bir müracaat söz konusu değildir. Bölgedeki bir binayla ilgili bir başvuru var. O binayla ilgili de gerekli çalışmalar o zaman yapılmış zaten." diye konuştu.

ACI HABER GELDİ! 2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Öte yandan saatler sonra acı haber geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını aktardı. Hayatını kaybeden çocuğun 12 yaşındaki Emir olduğu belirtildi.

3 kardeşin 12, 14 ve 18 yaşında olduğu; aynı odada kaldığı belirtildi.

Bir kişinin daha bedeninin çıkartıldığı öğrenildi. Çıkartılan kişinin de çocuk olduğu öğrenildi.

Enkazdan bir kadın sesi alındığı da belirtildi. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgileri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"29.10.2025 tarihinde saat 07:30 sıralarında Kocaeli ili Gebze ilçesi Mevlana mahallesinde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğü bilgisi alınmıştır.

Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir.

Olay yerine; AFAD, İtfaiye, Emniyet, 112 Sağlık ve STK ekipleri derhal sevk edilmiştir.

Arama kurtarma çalışmaları Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonununda devam etmektedir.

İçişleri Bakan Yardımcımız, Afad Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir.

Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir.

Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone ve 52 araç yer almaktadır.

Arama ve Kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz."

YIKILMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ

Öte yandan binanın yıkılmadan önceki görüntüsü de ortaya çıktı.

Enkaz alanından ilk görüntüler şöyle;

Kaynak: DHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır