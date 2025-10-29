HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında! Gebze'de çöken binayla ilgili korkunç iddia

Gebze'de çöken 6 katlı binada enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişinin anne, baba ve 3 çocuktan oluşan Bilir ailesi olduğu ve ailenin binada yaklaşık 2 yıldır ikamet ettikleri öğrenildi. Öte yandan yıkılan binayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Metro inşaatı nedeniyle 15 günde bir binanın kontrol edildiği belirtilirken "Balıkesir depreminde binanın hasar aldığı söyleniyor. Eczanenin sahibi, müteahhiti çağırmış. 'Çatlak var' diye söylenti olmuş" ifadeleri dikkat çekti.

5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında! Gebze'de çöken binayla ilgili korkunç iddia

Sabah saat 07.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 6 katlı bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin enkaz altında olduğunu değerlendirdiği 5 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkaz altında kalanların yaklaşık 2 yıldır binada ikamet eden Levent Bilir, eşi Emine Bilir ve çiftin çocukları Nisa, Dilara ve Muhammed Emir olduğu belirtildi. Baba Levent Bilir'in kombi tamircisi olduğu öğrenildi.

5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında! Gebze de çöken binayla ilgili korkunç iddia 1

Levent Bilir

"YAN BİNAMIZIN GÜRÜLTÜYLE YIKILDIĞINI GÖRDÜK"

Mahalle sakinlerinden Hasan Durbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sabah namazına kalktığımızda yan binamızın gürültüyle yıkıldığını gördük. Koşarak gittiğimizde bina tamamen yan yatmıştı. Bina 6 katlı. Eczane ve çekme katı var. Benim arkadaşım, karısı ve 3 çocuğuyla binadalar. Şu an 2. ve 3. kat arasında 5 kişilik aile kurtarılmayı bekliyor" dedi.

5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında! Gebze de çöken binayla ilgili korkunç iddia 2

"HER 15 GÜNDE BİR YATMA, EĞİLME VAR MI DİYE KONTROL EDİYORLAR"

Durbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Binamızın altından metro geçiyor. Metrodan dolayı bizim binalarımıza 2 sene önce işaret yapıştırdılar. Her 15 günde bir yatma, eğilme var mı diye kontrol ediyorlar. Zaten binaların dış cephesinde de görünüyor, işaret var.

5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında! Gebze de çöken binayla ilgili korkunç iddia 3

"BALIKESİR DEPREMİ SONRASI 'ÇATLAK VAR' DİYE SÖYLENTİ OLDU"

Balıkesir depreminde binanın hasar aldığı söyleniyor. Eczanenin sahibi, binayı yapan müteahhiti çağırmışlar. 'Çatlak var' diye söylenti olmuş. Onlardan tam bir bilgim yok, sadece söylenti olarak duyuyorum. Yan binada oturuyorum. Göçükte olan benim samimi arkadaşım. En son dün konuştuk ayaküstü."

5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında! Gebze de çöken binayla ilgili korkunç iddia 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Ekipler bölgede Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Ekipler bölgede

Kaynak: İHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küçük yaştaki çocuklara yapılan nişan infial yaratmıştı! Damat adayından açıklama geldiKüçük yaştaki çocuklara yapılan nişan infial yaratmıştı! Damat adayından açıklama geldi
Otoyolda korkunç kaza: TIR'a ok gibi saplandıOtoyolda korkunç kaza: TIR'a ok gibi saplandı

Anahtar Kelimeler:
Gebze bina
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.