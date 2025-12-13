HABER

Ataşehir'de kaçak at kesimi iddiası! Depoya baskın yapıldı

İstanbul Ataşehir'de bir depoda kaçak at kesimi yapıldığı ve etlerin satışa sunulduğu iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir depoda kaçak at kesimi yapıldığına yönelik sosyal medyada paylaşılan iddialar üzerine çalışma başlattı.

DEPOYA BASKIN YAPILDI

Savcılıktan alınan arama kararı doğrultusunda depoya baskın düzenleyen ekipler, E.B.'yi gözaltına aldı. E.B.'nin emniyetteki ifadesinde, kaldığı depoda G.G.'nin 3 atı kestiğini öne sürerek olayla ilgisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, adı geçen G.G.'yi de gözaltına aldı.
Emniyete götürülen G.G.'nin, hayvan hırsızlığının yanı sıra 'evden ve açıktan hırsızlık' ile 'kasten yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

