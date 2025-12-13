HABER

Son dakika: TBMM'deki taciz soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de taciz iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında tutuklama, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu. Soruşturmada tutuklu sayısı 4'e çıktı.

TBMM'de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan D.K. isimli öğrenci, 4 Aralık'ta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Öğrenci, Meclis lokantasında görevli H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Başlatılan soruşturma kapsamında D.K.'nin Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alındı.

TBMM'DEKİ TACİZ SORUŞTURMASINDA 3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Şüpheli H.İ.G. ise 10 Aralık'ta gözaltına alındı ve önceki gün sevk edildiği Ankara 5’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklandı. TBMM Genel Sekreterliği tarafından gönderilen idari soruşturma evraklarının incelenmesi ile soruşturma derinleştirilirken, mağdur D.K.'nin ifadesinde yer alan ve idari soruşturma evraklarında benzer olayların mağduru oldukları anlaşılan diğer 3 mağdurun da Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanları alındı. Mağdurlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen diğer 4 şüpheli de dün gözaltına alındı.

1 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; polisteki işlemlerinin ardından Ankara 7'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden R.Ç. hakkında adli kontrol, D.U., R.S. ve İ.B. hakkında ise 'cinsel taciz' suçundan tutuklama kararı verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TBMM'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

TBMM Genel Sekreterliği de konuya ilişkin bir açıklamada bulunmuştu.

Sekreterlik, "Memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" fiili kapsamında "Devlet Memuriyetinden Çıkarma", iki aşçı hakkında da iş akdinin sonlandırılılması cezası verildiğini duyurmuştu.

TBMM Sekreterliği, ayrıca Meclis lokantasında çalışan bazı kişilere disiplin cezası verildiğini ve düzenlenen raporun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile de paylaşıldığını bildirdi.

13 Aralık 2025
13 Aralık 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

(DHA)

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

