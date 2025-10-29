HABER

SON DAKİKA | Kocaeli Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Ekipler bölgede, enkaz altında kalanlar var

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Binada iki ailenin yaşadığını belirten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, enkaz altında 7 kişinin olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.

Son dakika: Gebze Güzeller mahallesinde, 5 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İKİ AİLE BULUNUYORDU

Görgü tanıkları binada iki ailenin yaşadığını ve akşam saatlerinde balkonda kendilerini gördüğünü belirtiyor.

BELEDİYE BAŞKANI: "ENKAZDA 7 KİŞİ VAR"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, enkaz altında 7 kişinin olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.

İlk iki katında eczane olduğu belirtilen binanın yakın çevresinde ise metro çalışması olduğu aktarıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

YIKILMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ

Öte yandan binanın yıkılmadan önceki görüntüsü de ortaya çıktı.

Enkaz alanından ilk görüntüler şöyle;

Kaynak: DHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

