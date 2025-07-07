Aile hekimi nasıl değiştirilir? (e-Devlet)

E-Devlet sistemi tüm resmi kurum ve kuruluşların tek bir portal üzerinden ulaşılabildiği bir sistemdir. İnternetin günlük hayatın her yerinde bulunması gibi resmi konularda da kullanılır hale gelmesi birçok resmi işlemin de internet üzerinden yapılır duruma gelmesine neden olmuştur. Türkiye’deki sağlık kurum ve kuruluşlarına da internet üzerinden ulaşılabilmektedir. Birçok resmi işlem internet üzerinden yapılabilmekte, bazı resmi belgelerin oluşturulması ya da takibi de internet aracılığı ile yapılabilmektedir.

Hem mobil cihazlara indirilebilen mobil uygulamalar hem de internet siteleri üzerinden ulaşılabilen resmi kurum ve kuruluşlara e-Devlet portalına giriş yaparak ulaşabilmek mümkün olmaktadır. E-Devlet sistemine giriş yapmak için T.C. kimlik numarası ve kişiye özel tek seferlik alınabilen şifre yeterli olmaktadır. E-Devlet şifresi bulunmayan kişiler şahsen PTT şubelerine girerek şifre talebinde bulunabilmektedirler.

Aile hekimi ile ilgili işlemler de internet üzerinden yapılabilmektedir. E-Devlet sistemine girerek ilgili uygulamalara ulaşabilmek ve bu uygulamalar üzerinden aile hekiminin kim olduğunu hangi Aile Sağlığı Merkezi'nde bulunduğunu öğrenmek mümkün olmaktadır. Ayrıca aile hekimi değiştirme işlemi de yine internet aracılığı ile gerçekleştirilebilir bir işlemdir.

Aile hekimi değiştirme e-devlet üzerinden yapılabilir mi?

Uzun bir süre önce hizmet vermeye başlayan e-Nabız sistemi hastanelerden, sağlık ocaklarından ve çeşitli sağlık kuruluşlarından randevu almak, yapılan tetkiklerin sonuçlarını görmek, reçeteleri ya da raporları görüntülemek için kullanılabilir bir uygulamadır. Direkt olarak şifre ve T.C. kimlik numarası ile e-Nabız sistemine giriş yapabilmek mümkündür. Bunun dışında e-Devlet sistemi üzerinden de e-Nabız sistemine ulaşabilmek mümkün olmaktadır.

Aile hekimi işlemleri de e-Nabız sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Vatandaşlar aile hekimleri ile ilgili işlemleri e-Nabız uygulaması ya da e-Nabız internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilmektedir. E-Nabız sistemi üzerinden aile hekiminin adını ve adresini öğrenmek ya da mevcut aile hekimini değiştirmek için talepte bulunabilmek de mümkündür. Mevcut aile hekimini değiştirmek için şu yöntemler uygulanabilir:

E-Nabız sistemine girilerek aile hekimi değiştir işlemi yapılmaktadır.

İstenen yeni aile hekiminin bulunduğu Aile Sağlığı Merkezi'ne şahsen gidilerek verilen formu doldurmak yeterli olacaktır. Form doldurma işleminin ardından aile hekimliği kaydı değişir ve istenen aile hekimine geçiş yapılır.

Bağlı olunan şehir ve ilçede toplum sağlığı merkezleri bulunmaktadır. Bu toplum sağlığı merkezlerine şahsen başvuru yaparak aile hekimi seçebilmek ya da mevcut aile hekimini değiştirebilmek mümkün olmaktadır.

Eğer aile hekimi değiştirme işlemi internet üzerinden e-Devlet sistemi aracılığı ile yapılacaksa şu adımların takip edilmesi yeterli olacaktır: