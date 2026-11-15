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Sinop’ta trafik denetimleri

Sinop’un Boyabat ilçesinde polis ekipleri, abartı egzozlu motosikletler, alkollü araç kullanımı ve trafik kurallarına yönelik denetimlerini artırdı.

Sinop’ta trafik denetimleri

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, ilçe merkezi ve ana arterlerde gerçekleştirdikleri uygulamalarda araçları tek tek durdurarak sürücülerin evraklarını ve trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti. Denetimlerde özellikle çevreye yüksek sesle rahatsızlık veren abartı egzozlu motosikletler üzerinde durulurken, alkollü araç kullanımı, emniyet kemeri ve kask kullanımı da kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında cezai işlem uygulandı. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Sinop
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