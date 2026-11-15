HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tarlaya uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bursa-Bandırma karayolu Dağkadı mevkinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tarlaya uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Şükrü M. (68) yönetimindeki otomobil, Dağkadı mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü Şükrü M. (68) ile araçta yolcu olarak bulunan Zeyneb İ. (67) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle yolun kayganlaşmasıyla birlikte Karacabey-Bandırma karayolunda trafik kazalarında artış yaşanmaya başladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuşadası’nda sabaha karşı kavgaKuşadası’nda sabaha karşı kavga
Yeni Parti'de Özgür Özel'in 160 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listesi belli olduYeni Parti'de Özgür Özel'in 160 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listesi belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır! Randevu dahi vermedi: Hesap sorulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır! Randevu dahi vermedi: Hesap sorulacak

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Trabzonspor'un eski yıldızı adım adım Galatasaray'a!

Trabzonspor'un eski yıldızı adım adım Galatasaray'a!

Final kararı sonrası ateşli sahnelerin dozu arttı!

Final kararı sonrası ateşli sahnelerin dozu arttı!

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

Bakan Şimşek'ten emekli, memur ve asgari ücret için dikkat çeken yanıt!

Bakan Şimşek'ten emekli, memur ve asgari ücret için dikkat çeken yanıt!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.