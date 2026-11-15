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Kuşadası’nda sabaha karşı kavga

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında genç kızların da karıştığı kavga hareketli anlara sahne olurken, olayda 1 kişi yaralandı.

Kuşadası’nda sabaha karşı kavga

Olay, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, genç kızların da karıştığı olayda taraflar birbirine girdi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kavgada yaralanan 1 kişiyi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Aydın
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