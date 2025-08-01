HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Aile içi cinayet! Eşini kıskandı kuzenini öldürdü

Aksaray’da, Afganistan uyruklu Abdulbasır Jumali (26), amcasının oğlu Bismallah Jumali'yi (26) öldürdü. Jumali’nin cinayeti, eşini kıskandığı için işlediği söyledi.

Aile içi cinayet! Eşini kıskandı kuzenini öldürdü

Olay, saat 01.00 sıralarında, Ortaköy ilçesi Kızı Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulbasır Jumali, kuzeni Bismallah Jumali'nin evine gitti. Abdulbasır Jumali, burada çıkan tartışmada pompalı tüfekle Bismallah Jumali'ye ateş etti.

SİLAH SESLERİNİ DUYAN MAHALLELİ İHBAR ETTİ!

Tüfekten çıkan saçmaların boynuna isabet ettiği 1 çocuk babası Bismallah Jumali, yere yığıldı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Bismallah Jumali'nin öldüğünü belirledi.

Aile içi cinayet! Eşini kıskandı kuzenini öldürdü 1

Jumali'nin cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Bismallah Jumali'nin, bugün Ortaköy ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Öte yandan olaydan sonra kaçan Abdulbasır Jumali’nin Aksaray-Ankara kara yolunda yakalandığı belirtildi. Jumali’nin cinayeti, kendi eşini kıskandığı için işlediği belirtildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sapanca Gölü için kırmızı alarm!Sapanca Gölü için kırmızı alarm!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul edecekCumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul edecek

Anahtar Kelimeler:
Aksaray kıskançlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşinin maaşını açıkladı: Yüksekten ödedik, ödedik, EYT'den emekli oldu..."

Eşinin maaşını açıkladı: Yüksekten ödedik, ödedik, EYT'den emekli oldu..."

Bakanlık düğmeye bastı, bugün yürürlüğe girdi

Bakanlık düğmeye bastı, bugün yürürlüğe girdi

Kastamonu'da feci kaza! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi!

Kastamonu'da feci kaza! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi!

Ailesini uyurlarken katletmiş! 6-7 milyon TL iddiası...

Ailesini uyurlarken katletmiş! 6-7 milyon TL iddiası...

Sosyal medya bu videoları konuşuyor! Market çalışanları yorgunluktan bayılıyor

Sosyal medya bu videoları konuşuyor! Market çalışanları yorgunluktan bayılıyor

Evine balkondan girdi, kalbinden vurdu!

Evine balkondan girdi, kalbinden vurdu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.