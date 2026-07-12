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Aile içi kavga cinayetle bitti! Ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Kayseri'de aile içi kavga cinayetle bitti. Oğuz Ü. (47), tartıştığı kardeşi Ö.Ü. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Aile içi kavga cinayetle bitti! Ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Olay, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Sedat Yenigün Caddesi’ndeki iki katlı evin bahçesinde meydana geldi. Oğuz Ü. ile kardeşi Ö.Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Aile içi kavga cinayetle bitti! Ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü 1

AV TÜFEĞİYLE VURDU

Kavgada Ö.Ü., ağabeyi Oğuz Ü.’yü av tüfeğiyle vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Oğuz Ü.’nün, hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Oğuz Ü.'nün cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Aile içi kavga cinayetle bitti! Ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü 2


Cinayet şüphelisi Ö.Ü.'yü gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
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