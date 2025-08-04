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Aile içi kavgada öldürülmüştü! Cinayetteki sır perdesi aralandı: Kardeşine yıkmaya çalışmışlar ama...

Gaziantep'teki aile kavgasında 29 yaşındaki Eyüp Tiryaki öldürülmüştü. Tiryaki'nin ölümüne ilişkin başlatılan geniş çaplı çalışma sonucunda korkunç gerçek ortaya çıktı. Cinayette katil zanlısı amca ve baba çıktı. Aile üyelerinin cinayeti, Tiryaki'nin kardeşine yıkmaya çalıştıkları da gelen bilgiler arasında... İşte tüm detaylar!

Aile içi kavgada öldürülmüştü! Cinayetteki sır perdesi aralandı: Kardeşine yıkmaya çalışmışlar ama...

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Haziran'da Karkamış ilçesi kırsal Çiftlik Mahallesi'nde 29 yaşındaki Eyüp Tiryaki'nin öldürülmesi olayı ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde teknik takip ve saha çalışması yapıldı. Jandarma Asayiş Timleri ve JASAT tarafından yapılan çalışmalar neticesinde M.T., M.T., M.T., N.T., M.T., A.T., F.Y., B.Y., R.T., B.T. ve M.T. isimli şahısların cinayet olayı ile ilgili suç delillerini yok ettiği ve olayı gizlediği tespit edildi.

Aile içi kavgada öldürülmüştü! Cinayetteki sır perdesi aralandı: Kardeşine yıkmaya çalışmışlar ama... 1

CİNAYETİ KARDEŞ TİRYAKİ'YE YIKMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Çapraz sorguya alınan aile üyesi 11 şüpheli, delilleri yok ettiklerini ve cinayeti maktulün kardeşine yıktıklarını itiraf etti

Aile içi kavgada öldürülmüştü! Cinayetteki sır perdesi aralandı: Kardeşine yıkmaya çalışmışlar ama... 2

Ekipler, söz konusu şahısları yakalamak için adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler, çapraz sorguya alındı. Sorguda şüpheliler kasten öldürme olayının suç delillerini yok ettiklerini, suçu gizlediklerini ve suç delillerini kararttıklarını, cinayet olayını ise maktulün kardeşi İ.H.T'ye yıktıklarını itiraf etti.

Aile içi kavgada öldürülmüştü! Cinayetteki sır perdesi aralandı: Kardeşine yıkmaya çalışmışlar ama... 3

BABA VE AMCA TUTUKLANDI

Yasal işlemlerin ardından M.T., M.T., M.T., N.T., M.T., A.T., F.Y., B.Y., R.T., B.T. ve M.T. isimli 11 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden baba M.T. ve amca R.T. tutuklanırken, diğer aile üyeleri M.T., M.T., N.T., M.T., A.T., F.Y., B.Y., B.T. ve M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aile içi kavgada öldürülmüştü! Cinayetteki sır perdesi aralandı: Kardeşine yıkmaya çalışmışlar ama... 4

Olay, 22 Haziran'da Karkamış ilçesi kırsal Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 29 yaşındaki Eyüp Tiryaki ile ağabeyi H.T. (30) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken olaya baba M.T. ve diğer aile üyeleri de dahil oldu. Kavga sırasında iddiaya göre ağabey, yanında bulunan tabanca ile kardeşi Eyüp Tiryaki'ye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan ve Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tiryaki, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedildi.

Aile içi kavgada öldürülmüştü! Cinayetteki sır perdesi aralandı: Kardeşine yıkmaya çalışmışlar ama... 5

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep
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