Aile içindeki kavga kanlı bitti: 2 kişi öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aile içinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kurşunların hedefi olan 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kızıltepe ilçesi kırsal Karabent Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, aile içerisinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olayda Gülten B. ile kayınbiraderi Mehmet B., tabancadan ateşlenen kurşunlarla hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ölenlerin cenazesi, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mardin silahlı kavga
